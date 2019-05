Mattilsynet bestiller ekstern gransking

De siste dagene har tilliten til Mattilsynet blitt trukket i tvil av stortingsrepresentanter, næringsorganisasjoner og media, skriver Mattilsynet.

– Dette er en situasjon vi som tilsynsmyndighet ikke kan leve med, og derfor vil vi nå bestille en ekstern gransking, sier Karina Kaupang.

Kaupang er til daglig direktør i avdeling mat i Mattilsynet. Hun fungere i stillingen som administrerende direktør inntil videre, etter at Harald Gjein fratrådte fredag 24. mai.

Tilliten skal gjenreises

Dette er en alvorlig situasjon for Mattilsynet, og vi tar den på det største alvor, forklarer Kaupang.

– Vi kjenner ikke til lignende saker som den i Rogaland, men mistilliten som har fremkommet, gjør at vi ser det nødvendig med en ekstern gransking på utvalgte tilsynsområder. Min førsteprioritet er å gjenreise tilliten vi er avhengige av, og vise at samfunnet fortsatt kan stole på at vi gjør en god jobb, sier Kaupang.

Skal kartlegge bruk av dyrevernnemder

Mattilsynet har allerede startet egne undersøkelser om tilsynet hos en pelsdyrbonde i Rogaland i fjor sommer, for å frem alle fakta i saken.

I tillegg settes det umiddelbart ned en undersøkelsesgruppe som skal kartlegge Mattilsynets bruk av dyrevernnemnder. Mattilsynet vil også gjennomgå egne retningslinjer for gjennomføring av tilsyn.

– Mattilsynets inspektører utfører et viktig oppdrag på vegne av samfunnet. Befolkningen skal ha tillit til at vi gjør jobben vår på en ordentlig måte, og jeg vet at inspektørene våre står på hver eneste dag for å oppfylle oppdraget vårt på en så god måte som mulig, sier Kaupang.