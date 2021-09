Mattilsynet avvikler bondes dyrehold for andre gang

En bonde på Nord-Jæren brøt et forbud mot å eie og stelle dyr. Dermed må Mattilsynet avvikle dyreholdet for andre gang.

– Bonden har aktivitetsforbud fordi han gjentatte ganger, over mange år, har stelt dårlig med dyr, skriver Hege Robberstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Mattilsynet, region Sør og Vest i en pressemelding til Stavanger Aftenblad.

Dyreholdet ble avviklet også i 2018. Da hadde bonden et flere år gammelt forbud mot å drive med produksjonsdyr.

I dag består dyreholdet av om lag 125 storfe.

Det var i fjor sommer at Mattilsynet anmeldte bonden for brudd på aktivitetsforbudet. Bonden har prøvd saken i to rettsinstanser, men har ikke fått medhold. Han hevder overfor Aftenbladet at det ikke er hans dyr, og at han ikke har eid dyr siden 2013.

Ifølge Aftenbladet sendte bonden tirsdag en begjæring om midlertidig forføyning til Sør-Rogaland tingrett, der han ber om at tvangsavviklingen forbys fram til det foreligger et skriftlig vedtak. Dette var ikke Mattilsynet kjent med da Aftenbladet snakket med tilsynet.