Matjorda vant i travsaken

Utvalget for Areal og samfunnsplanlegging i Malvik har sagt nei til travbane på matjord i Malvik.

Bondelaget kaller beslutningen viktig og god.

– Sammen med Malvik Bondelag ønsker vi å berømme politikerne som utgjorde flertallet i utvalget for å bevare matjorda. Vedtaket bidrar til å sikre rammene for de berørte bøndene og sender et tydelig signal om at politikerne bidrar til forutsigbarhet for næringen, sier Kari Åker, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag.

2500 dekar i spill

Midt-Norge Travforbund vedtok i 2017 at de vil ha nytt travanlegg for Trondheims-regionen i Malvik. Det skapte stor strid.

I fjor skrev Bondebladet at den nye travbanen i Trondheimsregionen kunne bli lagt på god matjord, ifølge innstillingen fra rådmannen i Malvik.

Området politikerne vurderte å la travsporten bygge på, har status som kjerneområde landbruk.

Så seint som i 2011 vedtok kommunestyret å verne matjorda der i 50 år. Bønder i nabolaget reagerte sterkt på forslaget.

Blir det først «tatt hull på» området ved at det blir tillatt å bygge travbane der, vil det bli press på utbygging også fra andre næringsaktører, mente de.

Elleve nabobønder truet med å omregulere gårdene sine, også, hvis travbanen ble bygd der. Dermed var 2500 dekar matjord i spill.

Alternativ plassering

Etter at utvalget for areal og samfunnsplanlegging nå har sagt nei, skal saken opp i kommunestyret i slutten av april.

– Vi oppfordrer Malvik kommune til å gå i dialog med aktørene i travsporten om alternativ lokalisering av regional travbane i kommunen, sier organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Bondelag, Jon Gisle Vikan, og peker konkret på et område på Vassåsen ved Sveber