Maskinbransjen holder hjula i gang

Koronaviruset har rammet norsk økonomi hardt, og heller ikke maskinbransjen er upåvirket.

– Det er vel ingen i den vestlige verden som ikke er påvirket av det. Vi er påvirket av at vår hovedleverandør CNH har stanset alle leveranser, etter å ha stanset produksjonen på ordre fra italienske myndigheter, via negativ valutautvikling til lavere aktivitet i butikker og verksteder, sier Erik Grefberg, administrerende direktør i A-K Maskiner.

Valutasjokk

Den svake krona gjør det vanskelig å selge varer som importeres nå.

– Pandemien og oljepriskrig mellom Russland og OPEC har påvirket vår valuta. Det vi importerer nå, får vi ikke solgt, fordi det koster 20–25 prosent mer enn for et par uker siden. En del kunder kommer ikke til butikker, fordi de følger smitterådene og ikke vil ikke ha kontakt med folk, sier Grefberg.

– Våre leverandører kommer med brev om valutagebyr. Det må vi enten ta videre til kundene, eller bestride det, sier A-K sjefen.

Trond Kjempekjenn, adm. dir. i Eik Maskin sier han ikke kan si noe utad om hvordan prisene deres vil utvikle seg fremover, bortsett fra at all import påvirkes av valutakursen.

Thomas Skjennald er kommunikasjonssjef i FK Agri. Han mener det er for tidlig å si hvor mye deres kunder vil merke den svake krona.

– Nå har krona svekka seg veldig den siste tida. Vi kjøper valuta gjennom året for å sikre oss mot svingninger i markedet, men nå er disse så store at det er vanskelig å ikke bli berørt av det. Det spørs jo hvor lenge krona er svekket, det er for tidlig å si akkurat hvordan det vil slå ut, sier Skjennald.

A-K med bra varelager

Selv om A-Ks hovedleverandør har stanset alle leveranser, har selskapet foreløpig nok deler.

– A-K er i en heldig situasjon, fordi vi er både importør og distributør. Vi har et bra varelager på ca. 320 millioner kroner, som består av traktorer, redskap, deler, butikkvarer. Vareforsyningen er OK i det korte bildet, sier Grefberg.

Hvor lenge lageret varer, er vanskelig å si. Ingen vet hvor lenge stansen i Italia vil vare, eller hvordan etterspørselen blir fremover.

– Vi skal klare oss godt ut april og mai, men det fordrer at kundene forstår at det vi har i Norge nå, er det som er til salgs, sier Grefberg.

Kan få tak i deler

Om det blir nødvendig, mener A-K-direktøren det skal være mulig å få tak i deler.

– CNH har delelagre flere steder i Europa, og jeg opplever det er noe tilgang, dersom vi må supplere vårt delelager.

Eik Maskin har ikke problemer med tilgang på deler.

– Foreløpig har vi godt med lagertraktorer tilgjengelig for rask levering og forutsigbarhet rundt pris. Vårt delelager i Malmö kjører som normalt. I tilfeller hvor delen ikke er på vårt delelager i Malmö, vil deler komme fra andre land. Det kan medføre noe forsinkelser i enkelttilfeller, sier Trond Kjempekjenn.

Thomas Skjennald i FK Agri sier at de foreløpig greier seg bra gjennom krisa.

– Helt generelt går driften i FK bra, vi leverer kraftfôr og maskiner. Bonden skal bare fortsette å handle det han trenger. Vi fungerer som normalt i det unormale, sier Skjennald.

– Når det gjelder deler er det god kontroll foreløpig. Vi får tak i det vi skal. Men ting skjer fra dag til dag, og blir det mer restriksjoner, vet vi jo ikke hva som skjer. Vi har et stort delelager på Kløfta, og kan også få levert deler fra utlandet på kort varsel, sier han videre.

Noen permitteringer

Erik Grefberg i A-K Maskiner forteller at de har permittert flere ansatte.

– Vi har sendt ut permitteringsvarsler. Noen blir 100 prosent permittert, andre 50 prosent. Vi har gått svært nøye gjennom dette for å sikre at vi kan levere akutte tjenester til kundene våre i hele Norge. Drar vi ned på bemanningen et sted, må det dekkes av andre avdelinger i nærheten. Vi kommer ikke utenom permitteringer, men ikke mer enn at vi kan dekke opp alle behovene for kundene våre, sier Grefberg.

I Eik Maskin har de foreløpig ikke permittert folk, men de utelukker ikke at det kan bli nødvendig.

– Vår prioritet nå er helse og sikkerhet for våre ansatte – Eiksenter, Valtra-forhandlere og kunder. Våre Eiksenter og forhandlere vil støtte våre kunder på best mulig måte og det er viktig at vi hjelper hverandre i denne tøffe tiden. Våre verksteder er i full drift, men noe redusert aktivitet og besøk til våre butikker, kan føre til permitteringer. Det håper vi blir kortvarig, og at alle vil være i full jobb igjen så snart som mulig, sier Eik-direktøren.

Heller ikke Felleskjøpet har stengt ned butikker eller verksted.

– Så langt veldig lite permitteringer, selv om vi har noen. Det er stort sett knyttet til verksted. Vi merker at noen kommuner har stengt innferdsel. Det gjør det vanskelig å komme på jobb i noen kommuner, eksempelvis Frosta og Hustadvika, sier Skjennald. •