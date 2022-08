Martin Holmen valgt til ny styreleder i 4H Norge

Alvdølen, som er bosatt i Oslo, har et varmt hjerte og et brennende engasjement for 4H. Til tross for sin unge alder har Martin Holmen vært medlem i over to tiår.

Han har erfaring fra alle ledd i organisasjonen, både klubb, fylke og nasjonalt. Dette blir hans tredje periode i sentralstyret. Den nye lederens viktigste sak i den kommende periode er rekruttering, skriver 4H Norge.

– Jeg har vært utålmodig lenge, og nå skal «gunne på» for å snu medlemskurven. Vi har lagt et godt grunnlag de siste årene, men jeg opplever nå at hele organisasjonen er med. Sammen er vi sterke og jeg har trua på at vi nå skal få flere med i denne fantastiske, og ikke minst, viktige organisasjonen, sier en entusiastisk Martin Holmen.

Plass til alle i 4H

Landsmøtet hadde et tydelig fokus på inkludering. Blant annet ble det vedtatt å gå over til et aktivitetsbasert plakettløp. Målet er at barn og unge skal oppleve læring, mestring og at de betyr noe for andre – at de har en verdi i seg selv.

– Inkludering er det viktigste for meg, og jeg er veldig glad og stolt over at også landsmøtet viser et stort engasjement for inkludering. I 4H er det plass til alle. Du er god nok som du er. Dette er viktige verdier vi nå trenger i samfunnet, avslutter Martin Holmen engasjert.

Landsmøtet kom med to uttalelser:

Vi kan ikke ta fridom og demokrati for gitt

4H bygger engasjerte ungdommer for framtida

Uttalelsene fra landsmøtet understreker at 4H er en organisasjon der det handler om inkludering og solidaritet, og viktigheten av frihet og demokrati, skriver 4H.

Også engasjementet under generaldebatten viste at 4H-erne er opptatt av alt fra rekruttering, synliggjøring, organisasjonsopplæring, klubbrådgivere, samhold, interne systemer og teknologiske løsninger.

Det nye styret

4H Norge sitt nye sentralstyre er, leder: Martin Holmen (4H Hedmark), styremedlemmer: Jens Håkon Birkeland (4H Hordaland) gjenvalg, Andrine Fossum (4H Østfold) gjenvalg, Andreas Ølvestveit (4H Hordaland) gjenvalg, Sara Eline Malmo Farbo (4H Trøndelag), ny, Elliott Solberg (4H Akershus og Oslo), ny.

Varamedlemmer er Raymond Kirknes (4H Agder) gjenvalg. Astrid Skogseth (4H Trøndelag) ny, Even Medhus (21 år) (4H Buskerud), ny.