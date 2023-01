En 45-år gammel mann ble pågrepet sist uke for å ha forsøkt å kjøre på en ulvejeger, skriver jaktjournalen.se. Pågripelsen skjedde i Nora, etter at ulvejegere hadde ringt til politiet.

– Det var rundt 07.30 at ulvejegere ringte fra en plass de hadde samlet seg i Nora. Den første anmeldelsen handlet om at en mann med vilje og med skikkelig fart rygget inn i en av jegernes biler, sier Mats Öhman, pressetalsperson for politiet i Region Bergslagen til avisa.

Annonse

Ifølge jaktjournalen var det jegerne selv som foretok en borgerarrest, og holdt personen tilbake til politiet kom til stedet. Mannen er siktet for forsøk på grov mishandling og skadegjørelse.

– Når patruljen kom dit viste det seg at mannen også skal ha forsøkt å kjøre på én eller flere personer. Da ble mannen pågrepet av politiet, sier Mats Öhman.

Ifølge avisa venter politiet på beskjed om mannen skal bli begjært varetektsfengslet.