Mangler arbeidere

Roy Hasle har vanligvis elleve erfarne sesongarbeidere fra Vietnam på gården, men i år ser det ut til at han må klare seg med sju vietnamesere som har vært i Norge siden i fjor fordi de ikke fikk reise hjem. De har for det meste bodd på gården, og jobbet når de har hatt tillatelse fra myndighetene.

– Dette er et år å komme gjennom, jeg har aldri følt så mye usikkerhet i løpet av mine 39 år som gårdbruker. Vi har høysesong fra midten av august til nærmere jul, og vil forsøke å rekruttere arbeidshjelp gjennom private nettverk. Studenter og skoleungdom som kan jobbe to-tre uker i sommerferien holder ikke. Det må også landbrukspolitiske talspersoner for partiene forstå. På toppen av det hele er 30. september satt som en tilsynelatende vilkårlig dato for når utenlandske arbeidere må reise hjem. Det skaper store problemer for oss og mange andre grøntprodusenter, sier grøntprodusenten.

– Hva tror du om grøntproduksjonen framover?

– Rapporten fra Traasethutvalget synliggjør potensialet, men store ord fra myndighetene har endt med skuldertrekk. De må stimulere til utvikling. Norsk produksjon har norsk kostnadsnivå. Da blir det norsk pris, og tollvernet må spille en rolle.

– Men det er hyggelig at mange uttaler positivitet til jordbruket. Sånn har det ikke alltid vært, sier Roy Hasle.