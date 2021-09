Mange villsvin med afrikansk svinepest i Tyskland

Innberetninger til EU-kommisjonen i 2021 viser at smitten langt fra har stilnet i det østlige Tyskland, der de nå har hatt smitten i ett år, skriver Landbrugsavisen i Danmark.

I perioden fra 12. til 17. september er det funnet 76 infiserte villsvin. Fram til 17. september i år er der totalt funnet 1 587 infiserte villsvin. I 2020 ble der totalt registrert 338 villsvin med smitten, skriver avisa.

Les også: Flere villsvin skutt i Norge

I tillegg er det funnet smitte hos tre tamsvinbesetninger i Tyskland i 2021.

Med 76 infiserte villsvin er tallet fra Tyskland langt høyere enn de øvrige landene som har meldt inn smitte i samme periode, melder Markedsnytt for grisekjøtt.

Smitte i andre land

I Slovakia er det funnet 18 infiserte villsvin, i Ungarn fire og i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen henholdsvis en, fire og en, i perioden fra 12. til 17. september.

Annonse

Polen er også rammet av den frykta sykdommen. Landet har registrert 16 smitta villsvin og fem tamsvinsbesetninger som er ramma.

I Romania er det langt verre med hensyn til tamsvin, idet myndighetene har meldt inn 57 ramma tamsvinbesetninger og fire infiserte villsvin, skriver Landbrugsavisen.

450 dyr felt i Norge

Villsvin er en svartelistet art her til lands, og den store frykten er at dyra skal føre inn den fryktede og rasktspredende dyresykdommen Afrikansk svinepest også til Norge. I så fall, forventes milliardtap for norsk landbruk.

De siste åra har stadig flere villsvin blitt felt i Norge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i jaktåret 2020–21 ble felt 450 dyr. Det er 140 flere enn i forrige jaktår, og en dobling fra jaktåret 2017–18.

Dyra kommer fra Sverige, og det er i innlandskommunene Kongsvinger, Våler, Åsnes og Elverum man har sett en stadig økning i antall felte villsvin. Men sist jaktår ble villsvin registrert også i innlandskommunen Rendalen, samt Verdal i Trøndelag.