Mange bønder bekymret for nedbørsskader

Nedbørsskader er den klart største klimafrykten hos norske bønder. Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring.

– Styrtregn er det som bekymrer flest. 1 av 4 sier at de er redde for dette, sier Øystein Øren i en pressemelding. Øren er produktsjef med ansvar for landbruk i Frende Forsikring.

Ødelegger avlingene

Styrtregn rangeres på førsteplass i alle landsdelene i Norge. Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg, forklarer hvorfor dette bekymrer.

– Styrtregn kan føre til oversvømmelser og flom som kan ødelegge avlingene. En del områder er også svært utsatt for skred og ras som kan skylle bort matjorda eller ta med seg bygninger og infrastruktur. Over tid fører store mengder nedbør også til erosjon og utvasking av næringsstoffer, som gir dårligere jordkvalitet, sier Solberg.

Tørkesommeren henger igjen

– Avlingene kan regne bort med for mye vann, men det kan like fort bli svikt i avlingene med langvarig tørke, sier Øystein Øren.

Det er derfor ikke overraskende at tørke havner på andreplass på fryktlisten hos bønder som bor nord, midt og øst i landet.

– Tørkesommeren 2018 i Sør-Norge har satt varige spor, og langvarig tørke er en forferdelig situasjon for bønder som er helt avhengige av været. Å se at avlingen gradvis dør og at vinterfóret til dyra visner bort er en stor belastning for den enkelte, sier Solberg fra Norges Bondelag.

Fortsatt sliter mange bønder med økonomiske ettervirkninger etter den dramatiske tørkesommeren 2018.

Dette bekymrer mest i ulike landsdeler

Østlandet: Styrtregn og tørke

Vestlandet: Styrtregn og overvann

Nord-Norge: Styrtregn og tørke

Midt-Norge: Styrtregn og tørke

Sørlandet inkludert Telemark og Vestfold: Styrtregn og flom.

Slik forbereder du deg på ekstremvær

Moderne gårdsdrift er helt avhengig av strøm, så sikre at du har tilgang til aggregat/nødstrøm hvis strømmen forsvinner.

Lagre rundballer høyt i terrenget, så de ikke ødelegges eller flyter avgårde hvis det blir flom.

Sørg for åpne bekkeløp og grøfter for å hindre oversvømmelser.

Sikre tilgang til andre vannkilder hvis vannet forsvinner.