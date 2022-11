Mædi ikke påvist i Norge i 2021

I overvåkingsprogrammet for 2021 for lentivirus, som inkluderer den alvorlige sykdommen mædi hos sau, og den kroniske virusinfeksjonen CAE (caprin artritt/encefalitt) hos geit, ble det ikke påvist antistoffer mot virus i noen av de undersøkte sauebesetningene, skriver Veterinærinstituttet.

Mædi ble heller ikke påvist i kartleggingen som ble gjennomført i Trøndelag i forbindelse med utbrudd i 2019 og 2020. CAE ble påvist i to geitebesetninger.

– 3123 sauebesetninger og 52 geitebesetninger ble undersøkt for lentivirus i programmet. Det ble totalt tatt 9089 prøver fra sau, men det ble ikke påvist antistoffer mot virus i noen av disse besetningene, sier Annette Kampen, fagansvarlig for småfe ved Veterinærinstituttet.

Det ble undersøkt 1540 prøver fra geit, og to av geitebesetningene fikk diagnosen CAE.

Status for mædi i Trøndelag

Den alvorlige sauesykdommen mædi ble oppdaget hos sau i Trøndelag i 2019. Videre arbeid avdekket flere positive tilfeller, og totalt fikk ni sauebesetninger diagnosen mædi i utbruddet i 2019 og 2020.

Påvisningen av sykdommen har ført til endringer i livdyrhandel og avlsarbeid i hele området og har vært belastende for alle som har blitt båndlagt.

Høsten 2021 startet en stor kartlegging for mædi i regi av Mattilsynet. Alle sauebesetninger i hele Nord-Trøndelag skal prøvetas og undersøkes ved Veterinærinstituttet.

CAE i flere geitebesetninger

Det er et nasjonalt mål å utrydde den kroniske virusinfeksjonen CAE hos geit. Geitenæringen gjorde en stor innsats for å bekjempe denne sykdommen i sykdomsbekjempelsesprogrammet Friskere geiter, som var aktivt i 2001–2014.

I tillegg til de to besetningene som ble oppdaget i overvåkingsprogrammet, ble CAE påvist i seks andre geitebesetninger i 2021.

– At sykdommen ble påvist i flere typer besetninger i 2021, viser at dette fremdeles er en sykdom man bør ta på alvor og undersøke, og at man bør være forsiktig med inntak av nye dyr i geitebesetninger, sier Annette Kampen.