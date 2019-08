Må slakte 250 sauer i Steinkjer

I juli ble det konstatert mædi-smitte i tre sauebesetninger på to sauebruk i Steinkjer kommune i Trøndelag. På det ene sauebruket er det foreløpig bare ett dyr som er smittet, mens det skal være nærmere 40 dyr bærer smitten på det andre bruket.

Diagnosen er ifølge Veterinærinstituttet stilt på grunnlag av påvisning av antistoffer mot lentivirus i blodprøver fra sauer fra besetningen, karakteristiske forandringer i lungene fra to dyr og arvemateriale for mædivirus i lungevev, lymfeknute og blodceller.

Ifølge Trønder-Avisa har Mattilsynet nå besluttet at bruket med 40 smitta dyr må slakte ned hele buskapen, omtrent 250 vinterfôra sauer.

- Antall båndlagte bruk er nå økt fra 24 i juli til 30 i dag, sier beredskapskoordinator Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet Midt til Trønder-Avisa.

Jorun Jarp, beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet har tidligere i sommer uttalt til Bondebladet at Mattilsynet og Veterinærinstituttet jobber med å lage en god plan for sanering og for å hindre at mædi sprer seg gjennom omfattende blodprøvetesting.

- Vi vurderer situasjonen som alvorlig, og håndteringen blir ressurskrevende. Det er fordi virusinfeksjonen utvikler seg langsomt i dyrene, antistoff mot virus kan komme sent og det kan være få smittede dyr i hver besetning, i tillegg til at strukturen i saueholdet medfører mange kontaktpunkter mellom ulike sauehold, sier Jorun Jarp.