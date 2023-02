Løser saktevoksende kylling alle utfordringer?

Kyllingproduksjon i Norge Kyllingnæringen i Norge består av rundt 550 bønder, en gjennomsnittlig besetning har 23 000 kyllinger I 2019 ble det slaktet nesten 70 millioner slaktekyllinger Den vanligste hybriden er Ross 308 (slaktes ved 29-35 dager), etterfulgt av Hubbard JA787 (45-48 dager) Økologisk produksjon bruker andre hybrider, men øko-kylling utgjorde kun 0,2 prosent av det totale antall slaktede kyllinger i 2018

1. Er ti-femten dager ekstra levetid nok til å definere en hybrid som saktevoksende?

Atle Løvland: Det finnes pr i dag ikke entydige definisjoner av saktevoksende eller moderat saktevoksende hybrider i felles EU-regelverk eller norsk regelverk. Mattilsynet har imidlertid en godkjenning av saktevoksende hybrider etter økologiregelverket, og Ranger Gold som Nortura har som saktevoksende kylling i dag, er blant disse.

Merete Forseth: Det er i dag ingen felles definisjon av «saktevoksende», men med tanke på at ti-femten dager utgjør hele 30-45 prosent økning i levealder, vil det være betydelig forskjell i veksthastighet. I Norsk Kylling forholder vi oss til kravene i dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC), hvor saktevoksende hybrid er et av kravene.

2. Saktevoksende kylling likestilles av mange med god dyrevelferd, og hurtigvoksende med dårlig. Er det så enkelt?

Atle Løvland: Nei, for å ha god dyrevelferd er det mange forhold som skal ivaretas. Aller mest påvirkes dyrevelferden av det daglige stellet og omsorgen for dyra, og dette gjelder helt uavhengig av hybrid. Andelen dyr som når slakting uten sykdom og dødelighet er 98 av 100 på saktevoksende og 97 av 100 på standardhybrid i Nortura sin kyllingproduksjon.

Merete Forseth: Det er selvsagt mange faktorer som påvirker dyrevelferden, men det finnes flere vitenskapelige artikler som viser at saktevoksende kylling scorer bedre på de fleste velferdsparametre under ellers like forhold. I Norsk Kylling har vi helt siden 2017 dokumentasjon på at bytte til mer saktevoksende kyllingrase gir bedre dyrevelferd.

3. Løser Hubbard JA787 utfordringene Ross 308 kritiseres for?

Atle Løvland: For at dyra skal ha det bra, er det mange faktorer man skal passe på, og det er ikke slik at at kyllinghybrid i seg selv bestemmer om man har god eller dårlig dyrevelferd. Det er fullt mulig å ha god dyrevelferd uavhengig av hybrid. Ranger Gold, som er vår saktevoksende hybrid, er noe mer aktiv og har noe lavere forekomst av enkelte sykdommer.

Merete Forseth: Da Norsk Kylling skiftet hybrid til Hubbard JA787 fikk vi en umiddelbar forbedring med lavere dødelighet, lavere kassasjonstall, bedre beinhelse og en kylling som er mye mer aktiv. Vår Hubbard har mindre brystmuskulatur og større lårmuskulatur, som bidrar til at den beveger seg lettere og har langt færre beinproblemer.

4. Dersom Ross 308 blir faset ut, tror du Hubbard JA787 fortsatt vil oppfattes som saktevoksende?

Atle Løvland: Ja, jeg vil tro at både Ranger Gold som vi har, og Hubbard JA787 vil oppfattes som saktere voksende i internasjonal sammenheng uavhengig av hvilke hybrider som brukes i Norge.

Merete Forseth: Tilvekst trenger ikke å være et mål i seg selv. Det viktigste er at det genetiske arbeidet ikke dreies så langt at økt produksjon forårsaker dårlig dyrevelferd. I ECC, som Norsk Kylling har forpliktet seg til, er kravet at man skal bruke kyllingraser som møter kriteriene i velferdsprotokollen utviklet av britiske RSPCA.

5. Vil Ross 308 fortsatt brukes av norske kyllingprodusenter om ti år?

Atle Løvland: Fremtidens kyllingproduksjon vil ha en større variasjon i typer av kylling enn det vi ser i dag, men jeg tror ikke vi skal våge oss til å spå hvordan det vil se ut om ti år. For oss i Nortura er det viktig å hele tiden utvikle oss, og at kyllingen har god dyrevelferd uavhengig av om det er saktevoksende eller standardhybrider i kyllinghusene.

Merete Forseth: I Norsk Kylling ser vi ingen grunn til å bruke en kyllingrase som vokser så raskt som Ross 308, da vi har god produksjon og gode resultater med en kyllingrase som har dokumentert bedre dyrevelferd, lavere klimafotavtrykk for verdikjeden og samtidig gir bonden forutsigbar økonomi uten at vi tar høyere pris hos forbruker.