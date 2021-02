LMD ber om kandidater til nasjonal jordvernpris

Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017, skriver Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i planleggingen.

– Levende og aktivt landbruk

– Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark.

Fylkeskommuner og kommuner

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale planer og i kommune- og reguleringsplaner. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren.

Det kan også være kommuner og fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører gjennom planlegging, gjennomføring og praksis, skriver LMD.

Aktørene kan være ulike parter innenfor offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner.