Liten risiko for alvorlig smitte fra flått

I 2021 ble det registrert 64 tilfeller av skogflåttencefalitt (TBE) i Norge. Sykdommen kan skape betennelse i hjernen og utvikler seg i sjeldne tilfeller svært alvorlig.

Antallet TBE-tilfeller i 2021 var mer enn en dobling sammenlignet med tre år tilbake. Antallet nordmenn som vaksinerer seg mot TBE er også doblet, skriver forskning.no.

– Selv om du smittes med Borrelia-bakterien fra flått, så er det liten risiko for at du blir alvorlig syk. Og det er enda mindre risiko for at du blir alvorlig syk av TBE-smitte, sier Snorre Stuen.

Han er professor og flåttforsker ved NMBU Veterinærhøgskolen på Sandnes.

Flere flåttbårne smittestoffer

Sykdommen borreliose skyldes overføring av Borrelia-bakterier hos flått. Sykdommen TBE overføres av et virus hos flåtten.

Det er flere flåttbårne smittestoffer enn TBE og Borrelia som i Norge. De har navn som Anaplasma, Babesia og Neoehrlichia.

– Felles for dem er at de normalt ikke gir alvorlig sykdom på menneske, kun milde influensalignende symptomer 1–4 uker etter at flåtten har sugd blod, sier Stuen til forskning.no.

Stuen vil ikke bagatellisere farene knyttet til flåttbårne sykdommer. Men han advarer mot å skape mye angst for flått.

TBE konsentrert til små lokaliteter

Forskerne er også kommet på sporet av noen interessante mønstre:

– Noe vi nå ser tydeligere er at TBE-viruset hos flått er konsentrert til små lokaliteter som ikke henger sammen med hverandre. Hvert område kan være på størrelse som en fotballbane. Borrelia-bakterien er mye mer vanlig hos flåtten jevnt over, sier Stuen.

Men mengden Borrelia-smitte hos flåtten varierer også fra område til område.

Mot bakteriesykdommen borreliose finnes det foreløpig ingen vaksine, men sykdommen kan vanligvis behandles med antibiotika. En vaksine for mennesker er for tiden under utprøving

Mot virussykdommen TBE finnes det en vaksine, men det finnes ingen spesifikk behandling.