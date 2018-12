Line Henriette Holten ny generalsekretær i Tekna

– Vi er svært fornøyd med at hun har takket ja til å lede Teknas generalsekretariat og bidra til å videreutvikle Norges største organisasjon for teknologer, naturvitere og realister med mastergrad, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, i en pressmelding.

God på kommunikasjon

Line Henriette Holten ble ansatt i Tekna som samfunnspolitisk direktør 3. januar 2018, og ble av hovedstyre valgt som konstituert generalsekretær 1. oktober 2018.

– Vi har også ønsket en generalsekretær som har tydelige kommunikative ferdigheter. Vår generalsekretær må ha høy integritet, være robust og kunne stå i krevende situasjoner. Med Line Henriettes bakgrunn, stå-på-vilje og personlighet, er ikke hovedstyret i tvil om at hun vi løfte Tekna fremover, sier Randeberg.

Holten vil få en viktig oppgave med å gjøre organisasjonen sterkere,mener Randeberg.

– Vi skal utvikle oss videre som en moderne og fremoverlent fagforening med sterke faglige nettverk og relevante tjenester til våre 76 500 medlemmer, sier hun.

Nestleder i KrF

Holten har hatt en solid politisk karriere og representerte Østfold på Stortinget mellom 2005-2017. Hun har vært medlem av Energi- og miljøkomiteen, Helsekomiteen og Næringskomiteen.

I tillegg var Holten Stortingets femte visepresident i seks år. Hun har vært parlamentarisk nestleder i KrFs stortingsgruppe fra 2011 til 2013, og en periode i 2014.

– Jeg er glad og ydmyk for tilliten Tekna har vist ved å ansette meg som generalsekretær for Norges største forening for teknologer, naturvitere og realister, sier Line Henriette Holten.

– Ny teknologi blir gjennomgripende i alle deler av samfunnet og teknologene vil få en avgjørende rolle. Jeg skal gjøre mitt beste for at Tekna blir en konstruktiv pådriver for dette, sier Holten.