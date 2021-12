Lille Ille brød vant Matprisen

Ille Brød holder til i Lakkegata på Oslos østkant, og har vunnet Matprisen.

– Det betyr selvfølgelig veldig mye, på mange måter. Det er jo veldig stas å få annerkjennelse som bakeri, for vi har ikke samme type oppmerksomhetskanaler som for eksempel restauranter. Ikke terningkast eller bemerkelsessystem, sier daglig leder Martin Ivar Hveem Fjeld.

– Bakerier står litt for seg sjøl. Det gjør ikke noe det, men det er veldig stas å få denne type anerkjennelse. Både for oss, og jeg vil si for bakerier generelt, sier han videre.

Bakeren har holdt på siden 2011, og begynte med å levere brød hjem til en liten gruppe kunder.

– Ja, det er slik det starta. Jeg leide en hybel på Bygdøy, og starta med hjemleveringsabonnementer. Jeg bakte maks 40 brød om dagen, og hadde en liten gjeng med abonnenter jeg gikk rundt og leverte til, sier Hveem Fjeld.

Bakgrunnen var en interesse for baking av surdeigsbrød.

– Jeg og en kompis begynte å nerde veldig på brød. Vi starta instagramkontoen, og skrev bok sammen. Den kom i 2015. Et par år etter det gikk jeg sammen med søstra mi, svogeren min og et par andre investorkompiser. Det var litt større, men fortsatt 100 prosent samme konsept, sier han.

Hveem Fjeld oppylser at de baker mellom 300 og 450 brød om dagen. De dyreste brødene i nettbutikken koster 105 kroner, og ifølge proff.no er omsetningen på omtrent 4,5 millioner. Fjeld oppylser videre at det er sju stykker som jobber heltid, og seks på deltid.

– Vi har ikke vært businessorientert hele tiden, men bare hatt lyst til å bake brød og se om vi kan leve av det. Vi så fort at vi måtte selge brød ut til andre bedrifter, sier vinneren.