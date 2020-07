Laveste konkurstall siden 2012

For årets seks første måneder registreres det en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger på 8,8 prosent.

– Med korona-krise i store deler av næringslivet er det oppsiktsvekkende at færre går konkurs, det tyder på at støtte-pakkene har hatt ønsket effekt, sier Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i en pressemelding.

Samlet gikk 608 bedrifter overende i juni. – Vi har sett nedgang i konkurser i mars, april, mai og juni. Hittil i år ligger konkurser og tvangsavviklinger samlet 8,8 prosent under fjoråret.

– Både vi og andre eksperter har forventet en stor økning på grunn av korona-krisen, men hittil ser det jo bedre ut enn på lenge. Det fremstår ganske klart at regjeringens pakker med kreditter og støtte til faste kostnader har hatt ønsket effekt, sier Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode. ­

– Men vi tror fortsatt det vil komme en økning i konkurser over sommeren, legger han til.

Størst økning for hoteller og restauranter

Det er bransjen Hotell/restaurant som har hatt den største økningen i konkurser hittil i år. Først med nedstenging, og så med begrensninger på antall gjester, har denne bransjen fått oppleve tøffe tak under korona-krisen. 17,4 prosent flere har gått overende enn i første halvår 2019.

– Med nedgang på 8,8 på prosent for næringslivet totalt sett ser det ut til at hotell og restaurant bærer den største belastningen av korona-krisen, forklarer Ruud.

I Bygg og Anlegg, som er den bransjen med flest konkurser, har det vært en nedgang på hele 24,5 prosent i årets seks første måneder. Detaljhandel, som også har vært rammet av korona-krisen, har en nedgang på 12,3 prosent. Videre har Lagring og Transport, som er nært knyttet til detaljhandel, en nedgang på hele 30,6 prosent hittil i år.

Verst i Troms og Finnmark

De fleste fylker har nedgang i konkurser i første halvår, bortsett fra Oslo med en økning på 3,6 prosent, Vestfold/Telemark med 5,8 prosent og Troms/Finnmark med hele 22,7 prosent økning.

Viken kan notere en nedgang på 17,4 prosent og Vestland på 24,2 prosent hittil i år.