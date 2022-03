Lavest kreftrisiko blant dem som unngikk kjøtt

Å spise kjøtt sjeldnere enn fem ganger i uken er koblet til en lavere kreftrisiko, ifølge en britisk studie. De som aldri spiste kjøtt, men bare fisk og grønnsaker, hadde lavest kreftrisiko.

Forskere ved Universitetet i Oxford har undersøkt en mulig kobling mellom kosthold og kreftrisiko. Analysen er basert på kostholdet til 470 000 briter. Studien er nylig publisert i BMC Medicine, skriver forskning.no.

Deltakerne rapporterte blant annet hvor ofte de pleide å spise kjøtt.

I løpet av elleve år utviklet en av åtte deltakere kreft. Det er 54 961 mennesker.

Men kreftrisikoen var svært forskjellig, alt etter hva slags mat deltakerne vanligvis spiste.

Overdreven kjøttspising

Det er sunt å unngå overdreven kjøttspising, slår studien fast. De britene som aldri spiste kjøtt, hadde aller lavest risiko for å få kreft.

Veganere og vegetarianere hadde 14 prosent lavere kreftrisiko.

De som spiste fisk, men ikke kjøtt, hadde 10 prosent lavere risiko for å utvikle kreft.

Kjøtt koblet til andre kreftformer

– Det er velkjent fra før og ikke overraskende at de som spiser lite eller ikke noe kjøtt har lavere risiko for tarmkreft enn de som har et høyt kjøttinntak, skriver forsker Paula Berstad ved Kreftregisteret til forskning.no i en e-post.

Hun forsker på tarmkreft.

– Det som er nytt, er at kjøttkonsum assosieres med total kreftforekomst, skriver Berstad.

De som spiste kjøtt fem ganger i uken eller sjeldnere, hadde to prosent lavere kreftrisiko.

Tarmkreft og prostatakreft

Briter som spiste kjøtt maks fem ganger i uken, hadde ni prosent lavere risiko for tarmkreft og endetarmskreft, enn de som spiste kjøtt oftere.

Risikoen for prostatakreft var hele 31 prosent lavere blant menn som fulgte en vegetarisk diett, sammenlignet med menn som spiste kjøtt over fem ganger i uken.

Blant menn som spiste fisk, men ikke kjøtt, var risikoen for prostatakreft 20 prosent lavere.