Lanserer Ostelandet Norge

I samarbeid med Norsk Gardsost har Hanen utviklet et eget nettsted for norsk ost. Ostelandet.no er en hyllest til norske melkebønder og en veiviser for det du bør vite om norsk håndverksost, skriver Hanen.

Målet med Ostelandet.no er å gi leserne en samlet oversikt over norsk kvalitetsost som selges i butikk og på gårdsutsalg rundt i landet.

På nettstedet kan du stifte bekjentskap med mer enn 80 osteprodusenter og nærmere 350 kvalitetsoster, med hver sin særegne smak. Du vil også finne mange tips om ost her.