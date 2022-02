Låner bort eget verktøy for presisjonsgjødsling

Yara Atfarm er en digital løsning som hjelper bønder å gjødsle mer presist ved hjelp av satellittbilder som overvåker vekstene.

Programmet skal være til hjelp for å lage lage tildelingskart for variabel gjødsling og fra 1. februar tilbys verktøyet kostnadsfritt i hele 2022 for å avhjelpe situasjonen i landbruket.

– Landbruket står overfor store kostnadsutfordringer. Dette påvirker økonomien på mange gårder. Yara har bestemt seg for å gi flere anledning til å fordele gjødsla riktigere. Ved å gjøre Atfarm mer tilgjengelig, vil bonden få mer nytte av hver kg N tildelt, sier markedssjef Anders Trømborg i Yara Norge i en pressemelding.

Ifølge Yara vil alle som allerede har betalt for sitt Atfarm-abonnement i løpet av de siste 6 månedene og før 1. februar, automatisk få refundert pengene. Du kan lese mer om systemet Yara sine nettsider