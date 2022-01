Landkreditt åpner kontor i Vestfold og Telemark

Landkreditts nye distriktskontor er lokalisert på Revetal i Tønsberg kommune. Kontoret bemannes av henholdsvis Heidi Grøstad for Landkreditt Bank, Carl Cederstolpe for forsikring og Magnus Torsøe for eiendom.

– Landbrukssaker kan ofte være omfattende og komplekse, enten det dreier seg om finansering, forsikring eller eiendomssalg. For bonden tror vi det er en merverdi å ha tilgang til god kompetanse lokalt, og vi gleder oss til å kunne tilby dette med vårt nye kontor for Vestfold og Telemark, sier Landkreditts konsernsjef Ole Laurits Lønnum i en pressemelding.