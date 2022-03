Landbruksspillet blir digitalt

Landbruksspillet har vært kjørt av lokallaga i Bondelaget for elever i ungdomsskolen og på studieretning naturbruk siden 1989. Skoleelevene har fått møte «ordentlige» bønder, og fått være bønder for en dag, gjennom å delta i spillet.

Dette er vært gjort med papir og blyant, men nå er det laget en digital versjon, skriver Bondelaget. I spillet kan elevene få prøve seg som bonde og ta valg knyttet til drifta, over en spillperiode på tre år.

– Lokallag over hele landet har brukt spillet og det er nok ingen underdrivelse å si at flere tusen elever har prøvd spillet i originalutgaven. Med digitaliseringen håper vi å treffe enda flere, og at en moderne spillplattform gjør det desto mer tilgjengelig og tidsriktig, sier prosjektleder Erica Hogstad Fjæran.

Elevene får poeng innenfor kategoriene økonomi, dyrevelferd og klima/miljø. Spillet gjennomføres ved at en bonde fra et lokallag i Bondelaget kommer på skolebesøk. Bonden fungerer som veileder gjennom spillopplevelsen i klasserommet.

Elevene jobber i grupper, og de kan spørre bonden og bruke oppslagsverket i spillet for å løse oppgavene. Landbruksspillet lærer elever om norsk matproduksjon og gårdsdrift.

Utviklingen av det digitalt spillet er støttet av landbrukssamvirkene, Landbruksdirektoratet, Trøndelag Meierisentrals Stiftelse, Sparebank1 SMN og flere fylkeskommuner.

Bondelaget har et eget lanseringswebinar 4. mars. Webinaret er for Bondelagets medlemmer og støttespillere. Eksterne interesserte oppfordres til å ta kontakt med sitt lokal-/fylkeslag dersom de ønsker besøk for spilling. Her er det mulig å få en kjapp intro til hva det digitale spillet går ut på.