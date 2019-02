Landbrukspsykolog svarer deg

Ellen Hoel var 28 år og nesten ferdig utdanna psykolog, da livet ble snudd opp ned. Faren døde brått.

– Jeg var ikke forberedt på at jeg skulle ta over gården da. Jeg hadde sett for meg at jeg skulle bygge opp en karriere før jeg tok over gården, og at pappa skulle være her og lære meg opp. Men slik ble det ikke, sier Hoel.

Dette var i 2011. Det første året trodde hun ikke at hun kom til å bli bonde.

– Jeg tenkte at det var bedre at andre kunne drive jorda. Jeg er en bedre psykolog enn bonde, sa jeg. Men jeg ble misunnelig på andre som drev ute, og jeg opplevde gleden de hadde ved å være bønder og matprodusenter. Jeg fant ut at jeg ville drive deler av jorda mi, forteller Hoel.

Selvplukk og vafler på gården

I dag driver hun «Homlas hage» og har bringebær, solbær, stikkelsbær, sukkererter og mais på 15 mål. Hit kan folk komme og plukke selv.

– Det er et lavterskel antistress-tilbud, der folk kan slappe av i hagen, ta en kaffekopp og en traktorvaffel, mens ungene leker. Mange kommer igjen fra åkeren med et litt annet blikk enn da de gikk ut. Det virker på meg som det er avstressende å plukke bringebær, sier hun.

Resten av gården på rundt 500 dekar leier hun ut til korn og grønnsaker.

– De blir bedre drevet av andre, som har maskiner og større drift, sier Toten-bonden.

Psykolog for kuer?

Gårdsdriften har Hoel kombinert med arbeid som psykolog. Hun har jobbet med alle aldersgrupper, fra barn til eldre, og med det meste fra forebyggende arbeid til mennesker i alvorlige kriser, forteller hun.

Går du på Facebook og slår opp «Landbrukspsykologen», er det Ellen du finner.

– Ideen kom da jeg studerte til å bli agronom. Folk syntes det var morsomt. «Skal du være psykolog for kuer, da?», fikk jeg høre. Jeg begynte å bli nysgjerrig på hvor mye fokus vi egentlig har på bønders psykiske helse. Jeg tenkte at vi burde ha en egen landbrukspsykolog – og at det kanskje kunne vært meg. Jeg har vokst opp på gård, er agronom, og lever tett på landbrukskulturen. Det gir mange erfaringer jeg kan koble sammen med kunnskapen som psykolog, sier Hoel.

Strekker strikken

Bønder er mer utsatt for depresjon enn andre yrkesgrupper, viser en studie fra NTNU.

– Hvorfor er bønder spesielt utsatte?

– Det er det ikke forsket på. Men vi vet hva som gjør folk generelt mer utsatt for depresjon: Høyt stress over lang tid, og å alltid ha litt stress, og ikke få slappet av. Andre drar hjem fra jobben. Bønder bor på gården. De har et stort ansvar for dyr og avlingen, og må alltid stille opp når det trengs. I tillegg kommer de store overliggende faktorene politikk og været. Kommer det flom eller tørke må man strekke strikken sin enda lenger. Er man litt sliten fra før, er det en kjempestor belastning. Ting vi har kontroll på, kan vi håndtere ganske bra. Det vi ikke har kontroll på, blir til stressfaktorer, sier psykologen.

– Vi vet at et godt nettverk er den viktigste beskyttelsesfaktoren. De som ikke har et stort nettverk eller driver gård alene vil være mer utsatt enn de som har et stort nettverk, forteller hun.

– Bønder lever med mange store krav, og de er veldig vant til å ordne opp selv, å være sterke, og dra strikken litt ekstra for å få til det man prøver å få til. Det er viktig å snakke om at bønder er utsatt, slik at man tenker på hva som er lurt å gjøre i forkant, for å forebygge, sier Hoel.

Nå skal hun starte en spalte i Bondebladet, der hun blant annet svarer på spørsmål fra lesere. Leserne er anonyme på trykk.

– Hjertet mitt banker jo litt ekstra for bønder, og jeg håper å kunne bidra til en bedre psykisk helse for bønder, sier Hoel.

– Det kan være alt mulig man tenker er relevant å drøfte med en psykolog, enten det handler om å forebygge lidelser, om man er bekymra for seg selv eller andre, utfordringer i parforhold eller relasjoner til andre, om man trenger råd om hvordan man går fram for å få hjelp, om hvordan man kan håndtere situasjonen man står i, bekymringer for neste generasjon – eller den eldre generasjonen. Jeg kan ikke love at jeg har svar på alt, men jeg kan tenke litt høyt, og kanskje være til hjelp et steg videre i prosessen, sier Hoel.

– Jeg er opptatt av at psykisk helse ikke skal være et tabuområde. Det er lov å ta vare på seg selv. Jeg håper denne spalten kan være til hjelp til en bedre hverdagshelse, og at den kan forebygge mer alvorlige psykiske lidelser, sier Ellen Hoel.

