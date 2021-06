Landbruksministeren varsler stortingsmelding om dyrevelferd

– Vi vil vurdere om lovverket er godt nok. Om forskriftene er gode nok, og om Mattilsynet har de rammene og verktøyene de må ha for å kontrollere de som produserer maten vår, sier Olaug Bollestad (KrF) til NRK.

Det skjer etter at kanalen viste filmopptak fra aktivistgruppen Nettverk for dyrs frihet som viser at det fortsatt er dårlig velferd hos flere grisebønder i landet.

Aktivistene har ulovlig tatt seg inn i flere fjøs, og 24 bønder av bøndene som er oppsøkt, har anmeldt forholdet til politiet.

Bollestad er skeptisk til metoden, men forstår aktivistene.

– Jeg forstår engasjementet til dem som ønsker å vise at de er opptatt av dyrevelferd, sier landbruksministeren.

Stortingsmeldingen skal ta for seg alle dyrearter, også kjæledyr og fiskeoppdrett. Det er 20 år siden det ble gjennomført en samlet gjennomgang, ifølge Bollestad.

– Svært mye er forandret når det gjelder matproduksjonen på disse årene.

