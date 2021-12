Landbruksdirektoratet oppfordrer til å ta ut skadet skog

Det er stor variasjon innenfor fylker og kommuner. Sør-Aurdal er eksempel på en kommune som er særlig hardt rammet, nær fire ganger årlig gjennomsnittlig avvirkning er tatt av stormen. Landbruksdirektoratets tall er foreløpige, fortsatt er ikke alle områder kartlagt.

I akuttfasen ble kritisk infrastruktur som vei og strømnett satt ut. Når viktige samfunnsfunksjoner er gjenopprettet, handler det først og fremst om å redde tømmerverdier før biller og andre insekter ødelegger tømmeret, skriver direktoratet.

Det er rekordpriser for tømmer og skogsentreprenørene har fulle ordrebøker.

– Likevel er entreprenørene godt i gang med å omprioritere, det er vi veldig glade for, sier fungerende seksjonsleder Turid Trötscher i Landbruksdirektoratet.

– Vi forventer at hele næringa, fra skogeiere til skogindustri, stiller opp. Det finnes en god tradisjon for det i Norge. Det er et tidsvindu gjennom vinteren og fram til våren hvor billene ikke er aktive, tømmeret fortsatt er ferskt og tømmerverdiene kan reddes, legger hun til.

Hvis det kommer mye snø gjennom vinteren, vil dette gi ytterligere utfordringer. Da kan opprydding av den vindfelte skogen bli umulig før snøen er borte.

– Vi har ingen tid å miste om oppryddingen skal lykkes, sier Trötscher.

Skogeier kan forsikre seg mot tap og merkostnader som følge av stormskader på skog. Skogeiere som ikke har slik forsikring, må dekke tap og merkostnader som følge av stormskadene selv, slik også hovedregelen for all annen skade og forsikring fungerer.

Landbruksdirektoratet vurderer fortløpende behovet for virkemidler som kan bidra til å redde verdier og stimulere til opprydding av den vindfelte skogen. Det gjelder virkemidler til nødvendige tiltak som ellers ikke dekkes av forsikring.

– Vi kommer til å ha en tett dialog med skognæringa og statsforvalteren i de berørte fylkene for å redde verdier og hindre oppblomstring av barkbiller og skadegjørende insekter kommende år, sier Turid Trötscher.