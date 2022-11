Har mottatt 1052 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt

I Oslo og Viken og Vestfold og Telemark skapte tørke og varme utfordringer for produsentene i 2022.

Motsatt var det langs kysten fra Vestland og helt nord til Finnmark, der mye nedbør har vært utfordringen over til dels lange perioder, skriver Landbruksdirektoratet.

7 av 10 er grovfôr

Som prognosene tidligere i høst viste, er det grovfôrprodusentene som ser ut til å ha blitt hardest rammet, både av tørken og de store nedbørsmengdene. 7 av 10 innkomne søknader er fra foretak som driver med grovfôrproduksjon.

Kornprognosene i september var veldig gode.

– Spenningsmomentet var imidlertid Trøndelag der mye av kornet var sådd sent. Ut fra antall søknader, kan det se ut til at høsten ikke har vært så god som man håpet på her, sier seniorrådgiver Grete Mari Sand i Landbruksdirektoratet.

Fruktbønder med skader

En våt og kald sommer i vest har gitt en del søknader fra fruktprodusenter i denne landsdelen. Det er forventet at en del av fruktsøknadene også gjelder følgeskader etter vinterskadene vinteren 2020/2021.

Mange har også hatt utfordringer med skadegjørere som har skadet avlingene – dette er imidlertid ikke en del av denne ordningen; tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon.

For grønnsaks- og potetprodusentene ser det jevnt over ut til å ha vært greie produksjonsforhold i 2022.

Søknadene behandles fortløpende av Statsforvalterne.