Landbruket leverer kravet i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har brukt helga på å komme fram til et felles krav for jordbruket. De to organisasjonene overleverte i dag sitt krav til staten på en pressekonferanse i Landbruks- og matdepartementet klokka 11.00.

Det er forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff som presenterte kravet. Forhandlingsleder fra staten, Viil Søyland, var også til stede.

Du kan se opptak av pressekonferansen under

Staten kommer tilbake med sitt tilbud til landbruket 4. mai og forhandlingene mellom partene skal være avsluttet 15. mai.

