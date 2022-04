Lager digital «panteordning» for kjettinger

Lilleseth Kjetting har utviklet en digital løsning for kjettingretur sammen med blant annet Develop og Telenor Norge.

– For at returordningen skal bli brukt, må den være enkel for forbrukeren. Telenor har i samarbeid med Develop AS utviklet en digital løsning som forteller hvor bokser for innsamling av kjetting står og varsler det lokale returselskapet når kassene er fulle. Kjettingeiere registrerer sin innlevering på Kjettingretur.no og får tilgang til en rabatt fra Lilleseth Kjetting, forklarer Ivar Sorknes i Telenor som har bistått bedriften med den digitale løsningen.

Prosjektet har fått støtte fra Klosser Innovasjon og Innovasjon Norge.

– Den digitale løsningen med mobil webapplikasjon og sensorer optimaliserer og forenkler håndteringen av konteineren, slik at den manuelle håndteringen blir minimal. Digitale løsninger er kritiske for å lykkes med optimaliseringen av ressursbruk, sier Sorknes.

– I dag finnes det ingen digital panteordning for kjettinger, men vi håper at flere bedrifter vil bli med på vår løsning. Målet er at 100 prosent av kjettingen som selges skal resirkuleres og bli til nye varer. Ved at råvarene blir gjenbrukt vil vi spare miljøet for søppel og utslipp, og kloden for utarming av råvarer, sier Stine Lilleseth.

Prosjektet er nå i en pilotfase, og målet er å raskt kunne tilby løsningen til utsalgssteder som ønsker å delta.