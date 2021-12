Kypros sliter med et fjell av usolgt halloumi-ost

Koronapandemien har resultert i et fjell av usolgt halloumi-ost på Kypros, og landets diplomater skal nå gjøre et framstøt for å bli kvitt de store lagrene.

Fravær av turister har svekket den hjemlige etterspørselen etter den berømte osten på Kypros under pandemien, og eksporten til andre koronastengte land har også stupt.

Kypros har derfor nå over 6 000 tonn halloumi-ost på lager, og landets diplomater har fått i oppdrag å gjøre salgsframstøt i andre land.

– Gjennom utenriksdepartementet har vi kontaktet alle ambassadene og bedt om hjelp for å bli kvitt lagrene gjennom bilaterale avtaler, sier handelsminister Natas Pilides.

Produsentene av den berømte, hvite og salte osten, som kan spises fersk eller grilles, sier at etterspørselen har tatt seg noe opp den siste tiden. Osten som selges, er imidlertid fersk, og frykten er at den lagrede varianten vil føre til fallende priser.

– Ved å sende store partier til våre regulære kunder i EU vil prisene falle drastisk, noe som vil føre til at produktet blir mindre verdsatt, sier Andreas Andreou i Organisasjonen for meieriproduktprodusenter på Kypros.

Halloumi-ost er landets største eksportartikkel og fikk i april i år EU-status som beskyttet lokalmat. Det ventes å føre til økt etterspørsel. (NTB)