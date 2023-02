Kufjøs har fått nytt liv som hundehotell

Aura Avis: I tillegg til bikuber og geitehold, har de nå også åpnet hundehotell på Almhjell gård, som det eneste tilbudet i sitt slag i Sunndal.

Her har de firbeinte flotte rammer og god boltreplass både inne og ute.

I begynnelsen av vinterferien står vi og skuer utover den store hovedluftegården de har satt opp på gården som Laila tok over i 2019. I tillegg til det inngjerdete området på innmarka er det også satt opp et 1,8 meter høyt viltgjerde oppover i skogen, et område som både geiter og hunder kan bruke.

– Totalt har vi gjerdet inn cirka 7 mål, så her vil hundene ha god plass. Her nede ser vi at vi må forhøye gjerdet litt mer, for dette blir for lavt om vinteren når det er mye snø. Men nå prøver vi ut alt denne vinteren, så ser vi hva vi må gjøre til sommeren for å rigge oss bedre til neste år, sier hun.

Vil se an behovet

Alt sto ferdig i november så tilbudet er allerede åpent og i drift. Men foreløpig har de hatt litt begrenset kapasitet, så derfor har de heller ikke reklamert så mye enda.

- Nå er plana at vi skal ta et prøveår og prøve oss litt fram først. Vi må se an etterspørselen, hvordan det går og hva vi trenger av ressurser framover.

Hun forteller at hennes mor er hjemme og steller her på dagtid, mens Laila selv tar ansvaret både om morgen og på kveldstid etter jobb.

– Det er en familiebedrift dette der alle hjelper til litt. Og vi klarer oss selv når det ikke er så stor pågang, men etter hvert når det blir mange hunder så må vi nok leie inn folk til å hjelpe oss. Mannen min jobber turnus og er også hjemme og hjelper til når han har fri. Ellers må vi bare se an litt hva som trengs, og så får vi bar øke på etter hvert som det blir behov. Det viktigste er at det fungerer skikkelig og at det er trygt her.

Det er bestandig spennende å se hvordan ulike hunder reagerer på hverandre. Om de går fint sammen, eller om de slett ikke gjør det, og arbeidet varierer litt ut fra hvordan hundene går overens. Noen hunder fungerer godt sammen, mens andre ikke går særlig godt i lag. Da må de luftes hver for seg, hvilket også er mer tidkrevende.

– Det er veldig greit når hundene trives med hverandre og går godt sammen, da får vi luftet flere samtidig.

God respons

Selv om de ikke har gått aktivt ut og reklamert for tilbudet enda, er det likevel mange som har fått det med seg. Og responsen har vært god. Så langt har de klart å imøtekomme alt av forespørsler, så det nye hotellet har allerede tatt imot en del gjester.

– Noen benyttet seg av oss under julehandelen og litt forskjellig før jul, og andre har hatt hunden sin her under jobbreise og lignende, og vi har også en hund her fast på dagpass noe dager i uka. Og nå er det jo vinterferie, så det er generelt litt ulike behov for hundepass. Lengste booking så langt er for en måned, det er en hund som kommer hit i dag, smiler Laila.

Selv om målet er at hundehotellet alltid skal være åpent og tilgjengelig, er det likevel til sommeren hun ser for seg at det kan bli storinnrykk, når sommerferien starter.

– Ja, jeg tenker det kan bli ganske mange hunder her da, sier Laila, som oppfordrer hundeeiere til å ta med hundene sine hit på besøk for å teste ut litt først, før de eventuelt booker inn hunden for kortere eller lengre tid.

Lang prosess

Prosessen startet allerede i for fire-fem år siden, da Laila flyttet hjem fra Horten og overtok gården.

– Bakgrunnen for hundehotellet var at vi måtte tenkte ut noe som kunne gi litt inntekt til gården, og hva vi kunne bruke byggene som sto tomme til. Blant annet sto det gamle melkekufjøset tomt og ble ikke brukt til noe. Og vi visste jo at det var etterspørsel etter et sånt tilbud. Jeg tok over gården her og flyttet hit i 2019, så da så jeg en gylden mulighet til å kunne drive med dette.

Men så fikk hun seg raskt jobb og startet som leder for innvandrertjenesten i kommunen, samt rektor ved Sunndal voksenopplæring.

– Derfor har det tatt litt tid å bygge opp alt, så da var det først nå i høst vi ble ferdige og kunne åpne for å ta imot hunder. Dette har vært en stor jobb, fastslår hun.

Fra kufjøs til hundehotell

Og det er tydelig at det ligger mye jobb bak det nye tilbudet. Innredningen i det gamle kufjøset ble revet ut og fjernet, og er nå erstattet med båser og lokaler for hunder.

- Her har vi gjort mye, for når vi først startet her så måtte vi ta alt. Vi har isolert oppunder, støpt nytt golv, isolert vegger, det er ny kloakk/septiktank, nytt elektrisk anlegg, nye vinduer og dører, og vi har delt inn rommet og laget binger - og så videre. Nå har vi 15 hundebinger her, forteller Laila.

Her finner vi dessuten et rom med sofa, der det også går an å sitte og kose litt med hunden. Det totale arealet til hunder inne i fjøset er 110 kvadratmeter.

Ellers er renholdet også viktig, og det malte golvet gjør det enkelt å holde rent her. I en av båsene finner vi eldste datteren Live (19), som også hjelper til både med vasking, hundelufting og litt forskjellig. Hun sitter og koser med pointeren Arina, som virker såre fornøyd med hotelloppholdet.

– Arina er vår faste gjest, hun er her på dagpass flere dager i uka.

Vi hilser også på Milly, som er en cocker spaniel, samt samojeden Idefix. Og i tillegg til de trivelige gjestene er naturligvis familiens egne hunder også hjemme, tre i tallet.

I tillegg til de større innhegningene er det en litt mindre luftegård i tett tilknytning til fjøset - eller hotellet.

– Dette er for at det skal bli enklere i forhold til lufting om morgenen og kvelden når det er mange hunder her. Ellers foregår hovedluftingen på dagtid i den store luftegården.

Større behov etter pandemien

Hundehotellet er et godt og trygt alternativ for alle hundeeiere som av en eller annen grunn trenger noen til å ta seg av hunden på en god måte for kortere eller lengre tid. Ellers tror Laila behovet for et sånt tilbud er større nå enn for noen år siden, fordi det var mange som skaffet seg hund under koronapandemien.

– Jeg tror kanskje behovet for hundepass er større nå etter pandemien, så det blir spennende å se hvordan det blir framover. Så nå skal vi som sagt prøve oss litt fram, og når vi ser at det blir tilstrekkelig pågang kan vi ansette noen i en liten stilling.

– Er det noe spesielt hundeeierne må tenke på om de vil ha hunden sin her?

– Ja, alle hunder må ha vaksinasjonsattest, ellers har vi ikke lov til å ta imot dem. Og så ønsker vi helst ikke å ha hunder med løpetid her, da dette kan gi en del utfordringer.

Nok å fylle dagene med

Med bikuber, geiter og hundehotell, i tillegg til fulltidsjobb i kommunen og restaurering hjemme i huset, er det i alle fall nok å fylle tida med.

– Det virker ikke som du har noe fritidsproblem...?

– Nei, jeg har ikke fritid, så da er det vel heller ikke noe problem nei, ler hun, i det hun kaster en ny snøball som pointertispa kan løpe etter. Jaktinstinktet er på plass og Arina er dypt konsentrert.

– Jeg kunne stått og kastet snøballer til henne hele dagen, hun går aldri lei av dette, ler Laila.

Vi takker for oss og kjører fra gården, mens Laila går inn i fjøset, eller hotellet, med en logrende fuglehund-gjest. Vi har en sterk følelse av at her er det veldig godt å være hund...