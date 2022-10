KS: Betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien

– Regjeringens forslag om hardere beskatning av naturressurser, vil få betydelige konsekvenser for kommuneøkonomien. Flere forslag er positive, men i sum er det en innstramming i 2023, sier Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS.

Regjeringens skatteforslag er primært begrunnet i behovet for å overføre grunnrenteinntekter fra naturressurser til fellesskapet

– KS er kritisk til at regjeringen vil inndra 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i høyprisområdene som har inntekter fra konsesjonskraft. Disse kommunene har også fått betydelig økte strømutgifter som det burde vært tatt hensyn til. I tillegg foreslås økt grunnrenteskatt på vannkraft, som over tid vil redusere vertskommunenes eiendomsskatteinntekter, sier Eide.

KS mener det er positivt at halvparten av inntektene som dras inn skal gå tilbake til alle kommuner, som viktige velferdsprodusenter.

– Prinsippet om at ekstraordinære overskudd, grunnrente, skal trekkes inn til fordel for fellesskapet er positivt, men det skaper utfordringer for de kommunene som kan få betydelig reduserte utbytteinntekter neste år, samtidig som strømutgiftene har økt kraftig, sier Eide. (NTB)