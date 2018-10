Kristin Børresen blir ny direktør i Graminor

Kristin Børresen ble fredag ansatt som ny administrerende direktør i Graminor AS. Dette er norges eneste selskap innen plantesortsutvikling, og har programmer innenfor engvekster, korn, potet, frukt og bær.

Børresen har de siste tre årene vært ansatt som Markeds- og Kommunikasjonssjef i Graminor, og hun har en Master i økonomi og ressursforvaltning fra NMBU. Tidligere har hun jobbet i blant annet i Geno Global og Yara.

– Vi er godt fornøyd med å få Kristin ansatt som ny leder for Graminor AS, sier styreleder Hans Frode Kielland Asmyhr i en pressemelding.

– Graminor utvikler nye plantesorter for norske og nordiske vekstforhold, og selskapet har en en viktig rolle i å gi den norske bonden det plantematerialet som trengs for å kunne produsere mat og ivareta matsikkerheten i Norge. Samtidig skal selskapet ha et kommersielt fokus gjennom å levere plantesorter som etterspørres av markedet, sier Kielland Asmyhr.

Graminor skriver at Børresen er ansatt på grunn av sin forståelse - og engasjement for landbruksnæringen og matproduksjonen i Norge, og at hun har relevant kunnskap om forvaltning og landbruk, samt et betydelig nettverk som er viktig i denne stillingen.

Hun tiltrer stillingen som administrerende 1. januar 2019. Nåværende adm. direktør Idun Nytun Christie går av med pensjon i 2019.