Krisepakken for strøm vil også gjelde for bolighus på gårdsbruk

De fleste gårdsbruk har et felles strømabonnement som dekker både næring og privat, og dette er som oftest registrert på gårdens drift.

Bondelaget skriver i en melding på sine egne nettsider at de nå har fått en avklaring fra regjeringa at det blir en løsning som sikrer at de mange tusen boligene som finnes på norske gårdsbruk blir inkludert i ordningen. Dette vil gjelde uavhengig av om abonnementet er registrert på en person eller på et organisasjonsnummer.

– Jeg er fornøyd med at vi fikk denne viktige avklaringen. De høye strømprisene næringa opplever nå, kommer på toppen av svært høye prisøkninger på flere av innsatsfaktorene bonden bruker. Det betyr derfor mye for bondefamiliens økonomi at de også får ta del i sikringsordningen for høye strømutgifter i husholdningene, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Ifølge Arnstein Tveito, administrasjonssjef i Norges Bondelag, gjelder dette også forbruket i bruksbygninger.

– Ordningen innebærer at en får støtte for strømforbruk opp til 5000 kwh i måneden. Siden de fleste har felles måler for våningshus og drift, vil dette gjelde uavhengig av hvor strømmen er brukt, skriver han på Facebook.