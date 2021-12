Krisepakken for strøm gjelder ikke næringskunder

Regjeringen presenterte lørdag en midlertidig ordning som vil hjelpe vanlige folk i hele landet med å håndtere de rekordhøye strømprisene gjennom vinteren. Støtten til ekstraordinære strømkostnader gis gjennom et fratrekk på strømregningen.

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt 50% av kostnadene over 70 øre per kWt eks mva. Dette beløpet vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Taket for kompensasjon er 5000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert. På NVE sine nettsider kan vi lese at ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Annonse

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2022. Regjeringen vil fremme nødvendig proposisjon til Stortinget om bevilging og lovforslag.