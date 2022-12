KrF skuffet over Ap, SV og Sp

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, reagerer sterkt på at de rødgrønne senker taket på strømstøtte fra 60 000 til 20 000 kwh fra 1. januar 2023.

– KrF er skuffet over Ap, SV og Sp, som ikke prioriterer å sikre norsk matproduksjonen, dette er et spørsmål om matsvinn, matsikkerhet og derfor beredskap, sier Ropstad.

KrF mener budsjettet burde prioritert å sikre likviditeten til produsentene med store kostnader.

– Vi kan ikke akseptere at mat må destrueres og produksjon legges ned. Det er jo absurd at regjeringen har oppfordret alle til å ta inn avlingene på kjøl, men så kutter de plutselig strømstøtten dramatisk. Jeg trodde dette var et arbeidsuhell, men når de nå vedtar budsjettet uten et tak på 60 000 kWh i måneden, vet vi at mange vil bli rammet. Sandra Borch har lenge sagt hun forstår matprodusentenes bekymring. Det hjelper ikke når de ikke kommer penger i 2023, og det sikrer heller ikke norsk matsikkerhet, sier KrF-politikeren.