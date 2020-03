Krever tydeligere retningslinjer om arbeidskraft

Mange av landets grøntprodusenter er i disse dager usikre på om de overhodet skal dra i gang produksjonen.

Tilgangen på ikke minst utenlandske sesongarbeidere er uviss, ikke minst i grøntnæringa, som følge av utreiserestriksjoner i europeiske land.

Styreleder Per Olav Skutle i Gartnerhallen mener sentrale norske myndigheter burde ha informert bedre og klarere om hvorvidt grenserestriksjonene gjelder på ulike tidspunkt.

– Flyter i alle retninger

Skutle mener også at myndighetene burde ha kommunisert bedre utad hvordan den nye utlendingsforskriften, som trådte i kraft tirsdag sist uke, skal forstås.

Endringen skal legge til rette for at sesongarbeidere som allerede er i Norge under Covid-19 pandemien, kan få fornyet oppholdstillatelse og oppholde seg i Norge i mer enn seks måneder sammenhengende.

Bestemmelsen skal i utgangspunktet gjelde ut året, men den kan også bli opphevet tidligere.

– Det er helt avgjørende at vi får helt tydelige retningslinjer. Nå flyter det i alle retninger. Noen myndighetspersoner sier at grensa er stengt. Samtidig får vi høre at folk kommer inn i landet, sier Skutle til Bondebladet.

Han viser til en sak i Fædrelandsvennen i begynnelsen av forrige uke, der Arbeids- og sosialdepartementet påpekte at grensene var stengt. Tilbakemeldingene Gartnerhallen fikk, var at flere sesongarbeidere kom inn.

– Vi må ha tydelige signaler om hvordan forskriften skal forstås, for usikkerheten er veldig stor nå. Situasjonen er krevende for produsentene, og mange er i tvil om de skal kjøre i gang eller ikke, sier styrelederen.

Vil ikke bli bortvist

Regjeringen skriver på sine hjemmesider, i forbindelse med ikrafttredelsen av den nye forskriften, at EØS-borgere som er bosatt eller arbeider i Norge, ikke vil bli bortvist.

Det kan derimot de som er EØS-borgere, men som ikke er bosatt eller arbeider i Norge.

For øvrig skal personer som ankommer Norge oppholde seg i karantene 14 dager etter ankomst. Unntaket er arbeidstakere som pendler, og som i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland.

– Akuttsituasjon i grøntnæringa

Grøntnæringa har i mange år vært helt avhengig av utenlandske sesongarbeidere. Hovedbekymringen til Gartnerhallens medlemmer, er nå hvordan tilgangen på arbeidskraft vil bli framover.

Administrerende direktør Elisabeth Morthen i Gartnerhallen har ikke samlede tall på hvor mange utenlandske gjestearbeidere i norsk grøntnæring som nå befinner seg i utlandet, og antallet gjestearbeidere som næringa per i dag trenger å få inn.

Men normalt tar grøntsektoren i Norge inn 20–30 000 sesongarbeidere, ifølge Skutle. Morthen betegner situasjonen som akutt.

– Situasjonen er akutt på den måten at mange produsenter nå trenger hjelp til våronna og forberedelser til sesong. Videre er det akutt at produsentene får vite at de har nok arbeidskraft utover sommeren og høsten, slik at de tør å plante og så. Det trengs tydelige avklaringer. Så mye som mulig av arbeidskraften må komme til Norge, sier Morthen.

Flere norske vil jobbe

Samtidig opplever direktøren at det er en interesse hos norske studenter og annen potensiell arbeidskraft i Norge for å bidra i grøntproduksjonen.

– Flere henvender seg, og det er interesse for jobber. Norske Landbrukstjenester og arbeidsplassen.no via Nav prøver å koble arbeidstakere som har lyst på jobb med dem som trenger arbeidskraft. Dette systemet fungerer bra, sier Morthen.

Skutle påpeker at også mange av sesongarbeiderne opplever at situasjonen er krevende, og at flere av dem uansett ønsker å være i sine respektive hjemland slik koronakrisen har utviklet seg.

– Norge har også en svak krone, som gjør at lønna deres blir lavere, sier styrelederen.

Hva angår inntak av permitterte norske arbeidstakere uten tilknytning til grøntnæringa, er det noe medlemmene selv må gjøre direkte avtaler om. Norsk Landbruksrådgiving og enkelte firmaer tilbyr opplæring.

– Det er mange arbeidsoppgaver som må gjøres, men vi må ha inn noen som har kompetanse i produksjonen. Det er ikke bare å hive folk ut i åkeren. De må ha opplæring, og gis veiledning underveis.

Landbruk = «kritisk samfunnsstruktur»

Arbeids- og sosialdepartementet, som har vedtatt utlendingsforskriften, skriver at regjeringen må sikre at det kan opprettholdes «forsvarlig drift av kritiske samfunnsstrukturer, og ivareta befolkningens grunnleggende behov».

– Det er derfor viktig å iverksette tiltak som kan avhjelpe mangelen på arbeidskraft i landbruket, slik at vi kan opprettholde en tilstrekkelig matproduksjon, skriver departementet. •