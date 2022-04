Kraftig vekst i norsk sjømateksport

Aldri før har verdien på norsk sjømat solgt i utlandet vært større. I januar, februar og mars eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, tilvarende 6,2 milliarder kroner, fra samme periode året før.

Veksten var størst i USA, hvor den økte med 785 millioner kroner til 2,6 milliarder kroner. Som nummer to og tre var Frankrike og Kina

– En sterk global etterspørsel etter norsk sjømat ga en rekordhøy verdi i første kvartal, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Mars er tidenes sterkeste enkeltmåned for norsk sjømateksport, med en verdi på 12,4 milliarder kroner. Det en økning på 13 prosent fra mars i fjor.

Larsen understreker samtidig at det er krevende tider for sjømatnæringen også. Krigen i Ukraina har ført til at det har blitt dyrere å frakte varene til utlandet.

Utfordrende vær, kvotereduksjon og lav sjøtemperatur har i tillegg ført til lavere eksportvolum av sei, makrell og laks. Det vil si at mengden av disse fiskeartene som ble eksportert, var lavere enn tidligere.

– Verdirekorden er derfor drevet av en sterk prisvekst på mange arter. Lakseprisen har holdt seg på et høyt nivå, samtidig som vi har verdirekord på torsk og sei så langt i år, sier sjømatdirektøren.

Larsen forteller at stengte luftrom over Russland og nye nedstengninger i Kina har ført til utfordringer med varelevering.

– Høy laksepris og økte kostnader på frakt til Asia har ført til en vridning i varestrømmen fra Asia mot EU i mars. Dette er det motsatte av trenden fra januar og februar, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. (NTB)