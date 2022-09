Kraftig konkursøkning

I august økte antallet konkurser med 42,9 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Antallet ansatte som har mistet jobben som følge av konkurser har økt med hele 51,5 prosent.

– Deler av næringslivet opplever skyhøye priser på innsatsfaktorer som råvarer og ikke minst strøm. Hvis dette ikke endrer seg snarlig forventer vi enda verre konkurstall utover høsten, sier analytiker Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet i en pressemelding.

Samlet ligger konkursene 11 prosent over fjoråret etter de åtte første månedene, mens antallet tvangsavviklinger har gått ned med 11,5 prosent hittil i år. I august øker antallet tvangsavviklinger med moderate 2,7 prosent. De mange konkursene rammer bedriftseierne, men også de ansatte.

Lavere enn i 2019

– Selv om konkursene øker mye i forhold til i fjor, er antallet konkurser fortsatt lavere enn i 2019, sier Melhus.

Hun sier at deler av næringslivet fortsatt går veldig godt.

– Spesielt de som driver med produksjon og salg av råvarer har gode tider. Mens de virksomhetene som kjøper råvarer, bearbeider og selger disse, kan ha det veldig tøft med både økte råvarepriser, skyhøye strømpriser og store transportkostnader. Vi har derfor et todelt næringsliv, hvor noen gjør det bra, mens andre ikke lenger kan drive lønnsomt, sier analytikeren, som tror det kan bli verre: Det er en fare for at Konkursøkningene de siste månedene bare er begynnelsen dersom det ikke veldig snart kommer store lettelser i de utsatte bedriftenes energikostnader, sier Melhus.

Agder på topp

Agder har en økning på hele 250 prosent i august i år mot august i fjor, fulgt av Oslo med 134,6 prosent økning. Nordland har hatt økning med 100 prosent, men her er det små tall, fra 4 til 8 konkurser. Rogaland har 91 prosent økning i august.

Tre fylker har en nedgang i konkursene: Trøndelag -12,5, Vestfold /Telemark -10 prosent, og Innlandet -7,1 prosent.

Til nå har 9468 mistet jobben som følge av konkurser i 2022. Det er 26,1 prosent flere enn i fjorårets åtte første måneder. Men dette er økende, i august mistet 1033 personer jobben fra konkurser, som er en økning på hele 51,5 prosent.