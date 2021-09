«Kraftbonden» på Tveita

Det er langt og smalt inn til Bjarte Skjelvan i Øvre Hålandsdalen. Tveita ligg inst i dalen, 13 kilometer frå hovudvegen. Bratte lier og mektige fjell omkransar dei tre bruka her inne.

Opphavleg var det eitt bruk på Tveita, som fyrst blei delt i to, og seinare til tre. No er det berre Bjarte som har produksjon på garden, men han driv alle tre bruka.

Før det kom veg inn Øvre Hålandsdalen, var det vanleg å gå over fjellet til Strandebarm, eller ta båt over Skogseidvatnet til Sævereid, for å selje og kjøpe varer.

Bygde nytt sauefjøs i 1990

Bestefaren overførte garden til Bjarte i 1973, og han flytta inn og overtok drifta av garden i 1980. Bjarte har drive med sau heile tida. I starten kombinerte han gardsdrifta med jobb i Nordsjøen, men rundt tusenårsskiftet bytta han beite, frå oljerigg til bussjåfør, i tillegg til å vere sauebonde. No køyrer han buss for Tide i Eikelandsosen.

Bjarte har rundt 170 vinterfødde dyr på garden, mesteparten er norsk kvit, men han har i tillegg ein del spelsauer og farga spel. Han fyller slåtten i TO siloar og ballar ein del i tillegg, og dessutan noko produksjon av tørrhøy. Nytt sauefjøs stod klart i 1990.

– Eg ballar litt av andreslåtten til eige bruk. Resten av rundballefôret sel eg vidare til andre, seier han.

OBS: Sauebonden har gode og store fjellbeite nær garden, i Tveitaskaret og I Osadalen. Sauene går høgt heile sommaren, heilt opp i 1000 moh. I tillegg er han med i eit beitelag som slepp dyra i Kvitingen i Samnanger. Her er det og gode høgfjellsbeite, og ca halvparten av flokken går her.

– Det er fint å vere med i dette beitelaget. Laget er veldig godt organisert, og alle hjelper alle, særleg under sankinga. I heimefjellet går eg for det meste åleine, seier Bjarte.

Tre elvar

Bratte lier betyr mange bekkar og elvar, og omtrent samtidig som han slutta i Nordsjøen, starta tankane rundt kraftproduksjon og utbygging for sauebonden på Tveita.

– Eg las ein del i Bondebladet om bygging av småkraftverk, og synest det verka interessant og framtidsretta. Det å utnytte ressursane ein har på garden, er viktig for å halde liv i bruk som dette. Det gjer det kanskje enklare å overta slike bruk, håper han.

Tveita-bonden tok tidleg kontakt med Småkraft, det var det selskapet som var aktuelle for småkraftutbygging den gang. Dei laga utgreiingar for tre elvar her inne, Skaraelva, Eitro og Gjoelva.

– Småkraft fekk konsesjon for ei av elvane. Saman med dei to andre grunneigarane gjekk me vidare med planane for Skaraelva, fortel Bjarte.

Det vanlege er at Småkraft leiger fallrettane for ein periode på 40 år. Det vart også gjort på Tveita. Grunneigarane får betalt ein viss del av straumen som blir seld gjennom året. Etter at leigeperioden er over, kan grunneigarane få kjøpe kraftverket for ein teknisk verdi.

– Me var nøgde med avtalen som vart signert. Det var ein standard avtale for slike utbyggingar. Det hadde ikkje vore aktuelt for oss å bygge ut åleine, med så store kostnadar, så derfor vart dette ei bra løysing for alle partar, meiner han.

Årskapasitet på 10 og 13 GWh

Tveitaskaret kraftverk har eit nedbørsfelt på 5,4 km². Inntaket til kraftverket ligg på kote 400 og stasjonen er plassert på kote 90, noko som gir ei fallhøgde på 310 meter. Småkraft bygde ein anleggsveg opp til inntaket. Anlegget starta opp i 2009.

Anlegget har ein årskapasitet på ti GWh, det svarar til straum til ca. 500 husstandar sitt årsforbruk.

Det andre kraftverket, som ligg like ved, er Eitro Kraftverk. Kraftverket er eit aksjeselskap som er eigd av Fusa Kraftlag SA (51 prosent) og Sunnhordland Kraftlag (SKL) Produksjon AS (49 prosent).

– Det er fleire grunneigarar knytt til fallrettane i Eitro. Fusa Kraftlag og SKL Produksjon tok kontakt om utbygging av denne elva, og alle grunneigarane vart einige om å gå for desse to som utbyggjarar, seier han.

Selskapet søkte og fekk konsesjon for Eitro-anlegget i 2010. Anlegget opna i 2013, og straumproduksjonen her har gått etter planen.

Konsesjonsfritak for Bratthus

Det siste kraftanlegget, Bratthus kraftverk, var Bjarte åleine om, i tillegg til at han fekk godkjenning frå ein nabo. Anlegget får vatnet frå Botnaelva, den fjerde elva på Tveita. Sauebonden fekk konsesjonsfritak for dette anlegget i 2008 og han hyra inn ein konsulent under planlegginga.

Tveita-bonden fekk med seg Fusa Kraftlag SA og Heidal Holding AS på eigarsida, og på denne måten kunne utbygginga realiserast. Kraftverket har ein årsproduksjon på vel 1,5 GWh.

All straumen frå dei tre anlegga går ut på nettet, og grunneigarane kjøper straumen tilbake.

– Heldigvis hadde Fusa Kraftlag vore framtidsretta. Dei bygde store nok høgspeltlinjer i dalen for ca. 25 år sidan. Det var veldig bra at dei gjorde det, seier Bjarte, som har jobben som tilsynsvakt for dei tre anlegga. Det er ei god ekstrainntekt.

I dag er inntektene til bruket ca. 50/50 mellom sauedrift og kraftproduksjon, dersom ein tek med inntektene frå tilsynsjobben på verka, forklarer sauebonden.

Fekk taubane frå Sveits

Det var store utfordringar under bygginga av Bratthus-anlegget, og derfor vart det bestemt å bruke ein taubane for å frakte betong og røyrer opp den bratte lia. H3 Vannkraft skaffa taubanen frå det sveitsiske firmaet Wyssen.

Banen kunne løfte 2,5 tonn med last, og i tillegg brukte entreprenøren ei spesialgravemaskin, Menzi Muck, til å gjere jobben i terrenget. Klatregravemaskina kan operere i terreng på over 40 graders helling, og har fire hjul og to hydrauliske stålklør til å ta seg fram i terrenget.

I tillegg er det montert skogvinsj med 120 meter kabel på maskina, slik at ho kan dra seg sjølv opp, fire seg ned og dra på plass røyr og anna utstyr. Entreprenøren kom i mål med arbeidet, og anlegget vart opna i 2012.

– Økonomien i dette anlegget er ikkje så god som i dei andre anlegga. Elva veks fort opp når det kjem mykje nedbør, og då får vi ikkje nytta alt vatnet. Det er for mykje vatn som renn over, og det gir mindre straumproduksjon enn det kunne vore, forklarer Bjarte.

Han har sjølv investert rundt 1 million kroner i dette anlegget.

Sjå video frå denne utbygginga på hallingplast.no/referanser/der-ingen-skulle-tru-at-nokon-kunne-byggje/

Store pengesummar

Det er til saman investert store pengesummar i dei tre kraftanlegga på Tveita, ein stad mellom 110 og 120 millionar, meiner grunneigaren. Bjarte vil ikkje snakke fram den eine utbyggjaren framfor den andre, men er glad han gjekk i gang med dei omfattande kraftplanane inst i dalen.

– Eg angrar absolutt ikkje på utbygginga. Dette er rein energi og ei framtidsretta investering. Det er ei god løysing å gå inn for ein partnar, dersom ein vil gå for ei kraftutbygging. Det hadde ikkje vorte bygd kraftverk utan utbyggingsselskapa, seier han.

Håper nokon vil drive vidare

Kraftproduksjonen og tilsynsjobben gjer det enklare å bu og drive gard her inne. Det gjer at etterkommarane her inne har fleire bein å stå på.

– Det har vore den viktigast motivasjonen min for å gå i gang med utbygginga. Eg har tre vaksne born, to jenter og ein gut, og alle er etablerte andre stader i landet. Eg håper at Tveita kan bli ein stad kor ein av dei vil overta og drive, men dette er ikkje avklart enno, seier Bjarte Skjelvan.