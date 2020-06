Koronavirus på minkfarmer i Nederland

Det bekreftet nederlandske myndigheter den 13. juni, ifølge DutchNews.nl.

Masseavlivingen ble satt i verk etter beskjed fra myndighetene noen uker etter hunnminkene hadde født, og antallet døde dyr inkluderer 480 000 unger, skriver forskning.no.

Så langt er det registret smitte i 13 av totalt 140 pelsdyrfarmer i Nederland. Det er også mistanke om smitte på to danske pelsdyrgårder, meldte avisa Finans mandag 15. juni.

Eksperter ved Københavns Universitet er i gang med å obdusere og teste dyr fra de to gårdene.

Smittet av mink

Annonse

I mai opplyste nederlandske helsemyndigheter at to arbeidere ved pelsdyrfarmer høyst sannsynlig ble smittet av koronaviruset gjennom kontakt med mink.

Mink er dermed det første kjente dyret som har overført smitte tilbake til mennesker, skriver forskning.no.

I lunger, halsen, rektum og nesa

Forskere i Nederland har gjort en studie ved gårdene der koronavirus først ble registrert.

Forskerne fant typiske tegn på lungebetennelse hos døde mink ved obduksjon. Koronaviruset ble funnet i lunger, halsen, rektum og nesa på dyrene.

Det ble også tatt prøver fra omgivelsene. Virus-RNA ble oppdaget på støvpartikler i lufta på begge farmene, skriver forskning.no.

Minkene er holdt i bur, noe som gjør at de ikke kunne ha smittet hverandre via direkte kontakt. Forskerne tror smitten ble overført gjennom dråper på mat eller strø, og gjennom støv med avføring i lufta. Det betyr at arbeidere risikerer å bli smittet dersom de ikke bruker smittevernsutstyr.