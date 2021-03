Koronapandemien førte til færre dyretilsyn fra Mattilsynet

Mens Mattilsynet i 2019 gjennomførte 6.663 tilsyn med dyrehold, var antallet kun 2.840 i fjor, viser tall fra Mattilsynet.

Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 39 prosent av sakene, noe som er omtrent det samme som året før, mens kontrollene avslørte 23 dyrehold med alvorlig vanskjøtsel. Dette er en nedgang fra 34 dyrehold året før.

Nedgangen i antall tilsyn skyldes hovedsakelig koronapandemien, men også en styrt utvikling fra Mattilsynets side der man har lagt om systemet for tilsyn for at kontrollene skal treffe bedre.

Mattilsynet fattet vedtak om avvikling i 32 dyrehold. Det er 12 færre enn året før. For 47 dyrehold har Mattilsynet anmeldt forholdet til politiet. Det er omtrent samme antall som året før.

Antall varsler om mulige brudd på regelverket lå på 12.500 i fjor. Det er på samme nivå som året før. Rundt 15–20 prosent av meldingene viser seg å avdekke alvorlige forhold, heter det i årsrapporten.

(©NTB)

