Melkebonde taper mye på soneinndeling

Reinert Idsø er melkebonde med 190 tonn kvote og framfôring av oksekalvene. Gården ligger fysisk i Strand kommune i Rogaland, men er av en eller annen grunn blitt plassert samme tilskuddssone som de nest beste kornområdene på Østlandet. Det betyr mindre penger til de som driver med grovfôr.

– Vi er jo omkransa av sone 5 B vi, riktignok med sjø på den ene sida. De områdene vi grenser til i Sandnes og Hjelmeland på andre sida er ganske like forhold som oss. Vi har ikke bedre forhold, så vi forstår ikke hvorfor vi skal ligge i en helt annen sone, sier Idsø.

Han er lokallagsleder i Strand Bondelag.

Mindre tilskudd

Områdene i Sandnes kommune som grenser mot Strand var fram til 2020 kommunen Forsand. Dette området er i sone 5 B. I den sonen får bønder 405 kroner per dekar, mens det er 145 kroner i sone 3 hvor Strand ligger. Tilskuddet til korn i sone 3 er 382 kroner per dekar, men det hjelper Idsø og andre bønder i kommunen lite.

– I Strand er 50 prosent av jordbruksarealet beite. Vi trenger grovfôr da. Jeg blir litt redd for kanaliseringspolitikken. Det er rett å satse på korn der man kan, men om de ikke retter dette først, så blir det skjevere og skjevere. Det er mye penger over statsbudsjettet som fordeles på denne måten, og hvis vi vet det ikke treffer rett, så har vi en plikt til å rette opp i det, sier Idsø.

Kartet over arealtilskuddssonene er grovt trukket, og det er store forskjeller innad i sonene. Da Jon Georg Dale var landbruksminister ville han styrke kanaliseringspolitikken, og senka arealtilskudd til grovfôr i kornområdene. Siden Rogalands kommunene Strand, Bjerkreim og Gjesdal ligger i sone 3, fikk de også mindre tilskudd til grovfôr.

– Det vil skje igjen, når man skal stimulere til mer matproduksjon. Så lenge vi ikke retter opp i det, så vil dette skje igjen når noen kommer og vil styrke kanaliseringspolitikken, sier Idsø.

Mye penger i sonegrense

Strand kommune ligger i sone B for distriktstilskudd melk, og Idsø får dermed 15 øre per i pristilskudd per liter melk. Områdene de grenser til ligger i sone C, og får dermed 38 øre per liter. Når det gjelder distriktstilskudd på kjøtt er kommunene av en eller annen grunn plassert i samme sone, selv om man skulle tro driftsulempen var like stor på melkeproduksjon av storfe som kjøttproduksjon.

I tillegg er det forskjell på hvor mye driftstilskuddet for melkeproduksjon du får, og dette avhenger av hvilken arealsone du ligger i. Totalt skiller det ganske mye penger, og i tabellen under kan du se omtrent hvor mye tilskudd Idsø ville fått på de ulike distriktsordningene i ulike soner. For ordens skyld, gården hans er plassert i arealsone 3, sone B for distriktstilskudd melk og 2 for distriktstilskudd kjøtt.

Ideelt sett skal disse tilskuddene utligne forskjeller, i tillegg til å bidra til kanaliseringspolitikk. Dersom du havner i feil sone, kan det være snakk om ganske mye penger du ikke får.

Sone 2 er i hovedsak Flat-Jæren, mens 5 B er områdene kommunen hans grenser til. Det er en region som omfatter Vestlandet, mens 5A er grasområdene på Østlandet. Distriktstilskudd for kjøtt og melk er basert på to egne kart, som avviker betydelig både fra hverandre og fra arealtilskuddsonene.

Vil bygge til lausdrift

Idsø driver i dag i et båsfjøs, og må i løpet av noen år ta valget om han skal investere for å bli med videre.

– Skal jeg fortsette som bonde må jeg innen få år bygge nytt løsdriftfjøs. Da vil jeg helst gjøre det i en sone der jeg får tilskudd etter det jeg har forutsetninger for å produsere, og ikke minst tryggheten i at du da ligger i en sone det skal satses på grovfôr, så det ikke blir tatt vekk neste gang, sier Idsø.

– Vil du trenge å gå opp i kvote, dersom du skal bygge lausdriftsfjøs?

– Ideelt sett skulle jeg det, men jeg har begrensa med jord i nærheten. Skal jeg opp må jeg kjøre langt. Jeg har mest lyst til å holde meg til grunnlaget jeg har i nærheter, sier han.

Gjenganger

Rogaland Bondelag krevde i fjor full gjennomgang av soneinndelingen, mens fylkeslaget i Agder krevde full gjennomgang av sonene for arealtilskudd. Uenighet og frustrasjon over hvor grensene for de ulike sonene skal gå er på ingen måte unikt for disse fylkene, og spørsmålet delte årsmøtet i Norges Bondelag i fjor.

Resultatet ble et kompromiss hvor Bondelaget til sommeren skal begynne å forberede et kunnskapsgrunnlag for å ta opp spørsmålet i nytt næringspolitisk program. Det skal først vedtas i 2024.

Dersom man går inn for å gjøre endringer, er det i hovedsak to måter å gå fram på. Det ene er å gjøre mindre endringer i det eksisterende systemet, mens det andre er å skifte det ut med et helt nytt kartgrunnlag. Flere har tatt til orde for å gjøre dette mye mer finmasket, og heller få et kartgrunnlag som går ned på teignivå.

– Hva tenker du er løsningen?

– Vi har et årsmøtevedtak som sier vi skal se på muligheten for et mer finmasket system basert på teignivå. Dette er et vedtak jeg stiler meg bak. Samtidig er jeg redd dette vil være svært tidkrevende å få på plass. Vi må få på plass mye kartdata og samtidig ta hensyn til gårdens øvrige ressurser. I mellomtiden er det derfor viktig å rette opp i de åpenbare feilene vi finner både i Rogaland og andre steder i landet, sier Idsø.