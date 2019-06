Kontrollpanel til fôringsrobot ligger åpent på nett

Nettstedet digi.no skriver at kontrollpanelet til en norsk fôringsrobot ligger åpent på nett (krever innlogging). Nettstedet fikk tips om å gjøre et søk i søketjenesten Shodan. De lette etter norske datamaskiner du kunne koble deg på fra en annen datamaskin. Ved å bruke et sett med søkeparametre finner Digi.no fram til en norsk fôringsmaskin, og får tillgang på kontrollpanelet.

Maskinen er solgt av T. Kverneland & Sønner (TKS), som forteller at maskinen ikke er bygget for å være på nett.

– Vi har levert disse «FeedRobotene» siden cirka 2006. I starten ble den levert med en industristandard PLS, som hadde USB og Ethernet-port som kommunikasjonsporter. Det vil si at kunden selv hadde mulighet til eventuelt å koble til en ruter eller noe annet kommunikasjonsutstyr. Det var ikke noe som da ble hverken informert om eller lagt til rette for fra vår side, skriver Tønnes Helge Kverneland til nettstedet.

Annonse

Kverneland mener det er begrenset hvor mye skade som kan skje ved at uvedkommende bruker kontrollpanelet.

– Skaden som kan oppstå, er vel kanskje størst ved at alle parametre kan endres/slettes. Hver gang maskinen starter å kjøre på den lukkede skinnebanen, signaliserer den FØR den begynner å kjøre med lyd og lyssignal, slik at dyr eller folk i nærheten blir gjort oppmerksomme på det. Den kjører veldig seint. En som visste hva han gjorde, kunne pøst ut masse silo/kraftfôr som hadde blitt et økonomisk tap for bonden (neppe veldig stort, men sikkert irriterende …?), skriver Kverneland.

Selskapet selger utstyret sitt via Felleskjøpet, og har ikke vært i stad til å finne ut av hvem som eier fôringsroboten. IP-adressen skal tyde på at det er en gård i Bodø-området, men det er ikke sikkert.