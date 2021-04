Kolonial.no skal lanseres i Finland i år og i Tyskland 2022. Selskapet henter nå over to milliarder kroner fra nye og eksisterende investorer for å finansiere satsingen.

En milliard går inn i selskapet som ny kapital. Japanske SoftBank og rubrikkselskapet Prosus går inn på eiersiden og blir nye storeiere sammen med svenske Kinnevik og Rasmussengruppen, skriver Kolonial.no, som snart skal skrifte navn til Oda, i en pressemelding.