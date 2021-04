Knallrekord og milepæl for hjortejakta

For tretti år siden ble det felt litt over 9900 hjort i Norge i løpet av jaktsesongen. Det har skjedd mye siden den gang. For fem år siden hadde antallet økt til drøyt 33 700 hjort.

Etter det har økningen fortsatt – og det i enda raskere tempo.

I forrige sesong ble det felt over 46 400 hjort. Det var soleklar ny rekord.

Men nå har en milepæl blitt nådd i hjortejakta. I sesongen 2020/2021 har hele 50 053 hjort blitt felt.

– Det er historisk at vi har rundet 50 000 felte hjort. Det er formidabelt, sier Espen Farstad, informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Øker overalt

Det er Vestlandet som virkelig er hjorteområdet med stor h. Over 24 200 hjort ble felt i det sammenslåtte fylket Vestland, og over 13 000 i Møre og Romsdal.

Men hjortejakta er absolutt ikke forbeholdt Vestlandet lenger. Dyret har spredd seg fra fylke til fylke, og blir nå felt i alle de tidligere 19 fylkene i Norge med unntak av Oslo, Troms og Finnmark. Og det som kjennetegner den avsluttede sesongen, er en markant framgang i antall felte hjort i alle fylker.

Faktisk er det de mer utypiske hjortefylkene som har den største økningen, målt i prosent, fra 2019/2020 til 2020/2021.

Nordland er Norges nordligste hjortejaktfylke. Der ble det felt 25 hjort, en økning på 25 prosent fra sesongen før. I Agder var økningen på over 22 prosent, til 1270 hjort.

I sesongen 2019/2020 ble det satt fellingsrekord i 12 av 15 fylker med hjort i. Men rekordene skulle med andre ord ikke stå lenge. De er allerede knust.

– Har eksplodert

– Hvorfor skjer dette?

– Det er fordi hjortebestanden vokser og sprer seg. Det er en fantastisk historie. Tidlig på 70-tallet ble det felt bare et par tusen hjort i Norge. Det har eksplodert. Og hjorten har spredd seg. Før var den lokalisert på små steder på Vestlandet. Nå har den spredd seg over hele landet. Nå feller man regelmessig hjort i Vestfold, sier informasjonssjefen i NJFF.

Med en slik spredning og vekst er det ikke rart at antallet fellinger også øker, mener Farstad.

Fått opp øynene og rifla

Størst økning har det som sagt vært utenfor Vestlandet og Trøndelag.

– Det er nyetablering av hjort i disse områdene. Det har tatt tid for hjorten å komme inn i Buskerud, Telemark og Hedmark. Det tar litt tid å etablere bærekraftige stammer, og nå vippepunktet der man kan begynne å høste. Det er sikkert også treghet blant jegerne, forteller Farstad.

Mens elgjakta er godt innarbeidet, må jegerne venne seg til en ny jakt. Men nå har de begynt å sette av tid den siste måneden før jul til hjortejakt, mener han.

– De fått opp øynene for folk hvilken ressurs det er. Hjort blir jaktet på en annen måte enn elg, men det er gjerne de samme folkene som jakter begge deler. Det er en treghet i systemet, men når de oppdager at det er mer hjort i skauen enn noensinne, da øker jakta og interessen, sier Farstad.

Metningspunkt

– Hvorfor øker fellingen prosentvis mindre i de mer klassiske hjorteområdene Møre og Romsdal og Trøndelag?

– Det finnes et metningspunkt. Ingenting vokser inn i himmelen. I Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er det velorganisert jakt, etablerte jaktlag og sterke hjorteviltstemmer. Men det er ikke rom for like stor prosentvis vekst, sier Espen Farstad.

Flest felte i Sunnfjord

Sunnfjord kommune, som består av de sammenslåtte kommune Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, topper fellingsstatistikken for hjort i 2020/21. I alt ble det felt 2 200 hjort i denne kommunen under jakta.

Kvinnherad følger på andreplass, med 1400 felte dyr.

