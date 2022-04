Klarsignal for verdens første hydrogendrevne lasteskip

Pressemelding: Enova har også gitt støtte til bunkringsløsningen fra Statkraft og Skagerak Energi som skal forsyne det hydrogendrevne lasteskipet.

Idéen til prosjektet fikk vareeierne i en pilot i Grønt Skipsfartsprogram. Konsortiet som ble dannet i 2021 fikk også den prestisjefylte Heyerdahl-prisen samme år. Prosjektet har siden fått mye omtale for sin teknologiske innovasjon og ambisiøse satsning fra vareeier-siden. Gjennom Grønt Skipsfartsprogram sitt servicekontor har prosjektet modnet, og i 2021 ble Egil Ulvan Rederi valgt ut blant 30 andre, nasjonale og internasjonale rederi, til å bygge og utvikle skipet.

Planen er at bulkskipet utslippsfritt skal frakte varer for HeidelbergCement og samarbeidspartner Felleskjøpet Agri tur/retur Vestlandet til Østlandet.

Støtte også for forsyningsløsning

Som en del av prosjektet gir Enova også 14 millioner kroner til Statkraft og Skagerak Energi, som har søkt om støtte til investering i en bunkringsløsning som skal forsyne Egil Ulvan Rederi sitt hydrogendrevne lasteskip. Hydrogen vil her lagres i komprimert form i utbyttbare containere, og bunkring vil skje ved at tomme containere løftes av skipet og erstattes med fulle.

– Vi har nå passert en ny milepæl i overgangen til nullutslipp i skipsfarten. Nyskapende samarbeid mellom vareeiere, fremtidsrettede energiselskaper, og en innovativ og konkurransedyktig grønn maritim næring viser verden at nullutslipp for lasteskip er mulig. Her er Enova er med på å realisere en ny æra for nærskipsfarten, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding fra Enova.

Takknemlig for støtten fra Enova

– Dette er en fantastisk nyhet, og en helt avgjørende milepæl for å realisere verdens første utslippsfrie bulkfartøy. Vi er fryktelig stolt og ydmyke over den viljen Enova viser til å støtte prosjektet vårt, sier daglig leder Arild Hoff og reder Ivar C. Ulvan i Egil Ulvan Rederi AS

– Dette er et teknologisk innovativt prosjekt som vi er veldig stolte over å nå realisere. Samtidig er prosjektet også innovativt i form av samarbeidet mellom vareeierne, rederi, energiselskaper og myndighetene. Forhåpentligvis vil dette være det første av mange lignende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, sier konsortiet i en felles uttalelse.