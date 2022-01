Klar med strømpakke til landbruket

NRK melder mandag ettermiddag at det er klart at regjeringen vil kompensere strømutgifter for både jordbruket og veksthusnæringen.

Kompensasjonen blir ifølge NRK tilsvarende som for husholdninger, men taket settes høyere. Satsen blir dermed 55 prosent for desember, og til 80 prosent for januar til og med mars.

– Jeg har nå svart på den akutte situasjonen jordbruket står midt oppe i, sier landbruks- og matminister Sandra Borch til NRK.

Utbetales fra slutten av februar

– Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig, og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier Borch til NRK.

For husholdninger er det et tak på 5 000 kWt/mnd, mens det for jordbruket settes et tak på 20 000 kWt/mnd. Dette er i tråd med innspillene fra næringen. For veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

Hjørnegård: – Veldig viktig

– Det var veldig viktig at denne pakken kom på plass. Vi har arbeida målretta og mye med strømkompensasjon, blant annet med kontakt inn mot tre ulike departement. Vi har også skrevet brev til statsministeren om hvor viktig en strømkompensasjon er for bøndene og norsk matprodukjon. I tillegg var det et veldig bra møte med finansministeren i dag. Jeg tror alt dette har hjulpet godt, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Bondelaget.

Mange bønder forteller om en mangedobling av strømregninga fra desember 2020 til desember 2021. Jordbruket får kompensert 80 prosent av kostnadene til strømforbruk fra januar t.o.m. mars, og 55 prosent for desember 2021, avgrenset opp til 20 000 kWh per måned.

Det er litt usikkert når pengene kommer på konto til bonden, men det haster, påpeker Hjørnegård.

– Taket er satt til 20 000 kWt pr. måned, men altså ingen grense for veksthusnæringa, og betalingen skal skje ut fra det faktiske forbruket til den enkelte matprodusent. Det er Landbruksdirektoratet som skal gjennomføre utbetalingen, og alle detaljer er nok ikke på plass ennå. Men vi håper og tror at utbetalingen kan skje så raskt som mulig, sier Hjørnegård.