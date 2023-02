Kjøttfebonde: – Risiko med alle dyr

Klaus Magnus Halvorsen har et småbruk i Hurdal, der han har hatt skotsk høylandsfe i seks år. Men da han i februar skulle levere ei gammel ku til Norturas slakteri på Rudshøgda, fikk han nei til svar.

Han la ut et innlegg på Facebook-gruppa Ammeku. I skrivende stund har innlegget 231 kommentarer.

Nortura forteller til Bondebladet at de hadde en midlertidig tenkepause, men at produsentene nå kan levere dyr av denne rasen igjen. Enn så lenge. For fra 1. august 2024 er det stopp for dyr med lange horn.

Det reagerer Halvorsen sterkt på.

– Dette er bevisst utpressing av folk med skotsk høylandsfe, fordi vi tar tilbake alt kjøttet vårt. Vi er bare en utgift i Nortura-systemet. Det tror jeg er den egentlige grunnen til at det blir stopp, sier han.

Halvorsen selger alt kjøttet sin privat, i form av spekepølse. Nå er planen hans å gå over til Hadeland Viltslakteri. De skal også lage spekepølsene for ham.

– Jeg har full forståelse for at HMS må trumfe det meste, men jeg tror Nortura bruker den begrunnelsen for alt den er verdt. De vil ikke ha denne rasen. Det er veldig beklagelig at det skjer ulykker, men det er risiko forbundet med alle dyr, både med og uten horn, sier han.

Kjører dyra sjøl

– Jeg kjører dyra mine sjøl, og får dem inn i drivgangene på slakteriet. Det har med dyrevelferd å gjøre. Jeg kjører dyra mine rundt på beite, så de er vant til hengeren, og vant til meg. Det har ikke vært noe problem å drive dem alene. Jeg har aldri opplevd at horna har hengt seg opp når vi skal til slakteriet. Jeg har levert store, gamle okser med store horn som går pent og pyntelig inn uten problemer. Så det er et konstruert problem, mener kjøttfebonden.

At det er risiko ved å drive dyr inn på slaktebil, gjelder alt storfe, ikke bare skotsk høylandsfe, mener Halvorsen.

– Faren for å bli tråkka i hel av vanlig kjøttfe på 1200–1300 kilo er også til stede. Skotsk høylandsfe veier 600 kilo, påpeker han.

– Er det farligere å transportere og slakte skotsk høylandsfe enn andre storfe?

– Absolutt ikke, sier han.

Dårlig butikk

For Halvorsen er det uaktuelt å avhorne dyra.

– For det første er det en del av særpreget ved dyra. For det andre bruker de dem på beitet, som verktøy, for å bøye ned greier og få ned blader. Det er fascinerende å se på. For det tredje bruker de dem til å klø seg i den tjukke pelsen, forteller han.

Det er heller ikke aktuelt for ham å slakte dyra før horna vokser forbi skuldrene.

– Det er veldig dårlig butikk. Da har de slaktevekt på 150–180 kilo. Da blir det veldig lite igjen på bunnlinja, forteller han.

Han kaller Norturas vedtak rart og leit.

– Når vi er medlemmer og det er mottaksplikt, forventer vi å bli tatt vare på på lik linje med andre raser. Det er skummelt når samvirke begynner å presse ut en rase – hva er da neste rase som går ut? Til slutt sitter du igjen bare med de mest lønnsomme rasene for slakteriet, sier han.

Hurdals-bonden liker rasen, og kommer ikke til å gi seg med den.

– Skotsk høylandsfe er en lett rase å starte med. Det er lite problemer med fødsler, lynnet er bra, og de er gode på å beite og utnytte ressursene vi har. Nå har jeg 34 dyr med smått og stort. Planen min er å øke til 50 dyr og bygge fjøs, sier Klaus Magnus Halvorsen.

