– Kjedene inviterer til kasting av mat

Priskrig på ribbe før jul har vært en gjenganger i flere år. I fjor på denne tida kunne norske forbrukere kjøpe ribbe til 40 kroner kiloen hos Bunnpris. Kjedens kostnad for å få den samme ribba ut i butikkhylla var, ifølge Nationen, det dobbelte – 80 kroner kiloen.

Foran årets julesesong venter eksperter et enda større rabattkjør.

– Det vil overraske meg veldig om ikke rabattkjøret og tilbudskjøret de siste seks ukene før jul blir sterkere og høyere enn noen gang, sier handelsekspert Reidar Mueller i konsulentselskapet Varde Hartmark til NRK.

Bakgrunnen er en vedvarende svekket norsk krone. Ekspertene mener en allerede hardt presset handelsnæring vil merke den svake kronen enda mer i tida som kommer, og at det igjen kan føre til billige julegaver.

– Galskap

Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård advarer mot rabattkjør også på landbruksvarer, og mener dét vil være fullstendig feilslått i en tid hvor ordet «bærekraft» nærmest er på alles lepper.

– Det er ikke tvil om at det er veldig negativt med et slikt priskjør på landbruksprodukter i en tid hvor søkelyset rettes veldig på det å ta vare på maten og bruke ressursene ordentlig – av hensyn til natur og bærekraft. Da blir det galskap å gjøre maten nesten gratis. Dette er det helt motsatte av det vi trenger, nemlig å ta vare på ressursene, sier Hjørnegård til Bondebladet.

Særlig er det viktig i 2019, mener hun.

– I år, mer enn i noe annet år, er prisdumping ikke i tråd med tanken om en bærekraftig matproduksjon framover. Kjedene inviterer til å kaste mat, og ikke ha respekt for maten.

Også av hensyn til selve høytiden og dens tradisjoner, mener hun det blir helt feil å ensidig kjøre på med billigprodukter i butikkhyllene. I tillegg går det på motivasjonen løs for landets matprodusenter, poengterer hun.

– Norske bønder jobber i lang tid, de sliter og står på. Bøndene opplever så at maten selges til under produksjonskostnad, og dét er ikke særlig motiverende. Vi trenger motiverte bønder. De fortjener virkelig ikke dette (prisdumping, journ.anm.) år etter år.

– Kan bare påvirke utenfra

Politisk, har MDG foreslått at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å «forby priskampanjer på kjøtt som innebærer å selge kjøtt med tap». Mat som er nær ved å gå ut på dato, skal unntas fra forbudet.

Forslaget er ett av 15 punkter i MDGs foreslåtte kostholdsplan, som ble nedstemt av Stortingets næringskomité tidligere i november.

Heller ikke Hjørnegård mener et slikt forbud er en farbar vei.

– Det Bondelaget kan gjøre, er å oppfordre til at kjedene ikke skal drive med lavpris. Men jeg tror ikke vi skal fastsette prisene. Da er vi på ville veier. Vi må imidlertid bruke virkemidler til å påvirke markedet til å ha, og verdsette, produktene. Vi må verdsette kvalitetsprodukter på en ordentlig måte, sier generalsekretæren.

Virke vet lite om kampanjer

Virke dagligvare forventer at nordmenn vil handle for nesten 58 milliarder kroner i desember 2019. Det vil i så fall være 1,5 prosent mer enn i fjor.

Bondebladet har spurt bransjedirektør Ingvill Størksen i Virke dagligvare om vi kan vente oss tidenes rabattkjør også på norske landbruksvarer i disse førjulstider. Vi har også etterspurt tall på hvordan prisutviklingen totalt sett har vært på ulike kjøttprodukter i desember de siste årene.

– Vi har gravd i tallene, og ser at det er vanskelig for meg å si noe fornuftig ut fra det som er tilgjengelig informasjon for oss. Det er ikke min rolle å si noe om hvilke kampanjer kjedene ser for seg å kjøre for jul. Generelt vet vi at prisene varierer i fast mønster der de går ned i typiske tilbudsperioder som jul, påske og skolestart, og justerer seg på andre tidspunkt i løpet av året, skriver Størksen i en epost til Bondebladet.

Hva svin angår, viser hun til SSBs tall for enkelte varegrupper. Her går det fram at svinekjøtt har gått ned i pris enkelte år.

– Men det er ikke tall som sier noe om priskrig på ribbe eller tilsvarende. Kategorien rommer mye ulikt. Det er rett og slett for tynt grunnlag til å uttale seg på bakgrunn av. Jeg har ikke tilgang til eventuelle tall på hva denne typen varer er solgt for, ei heller på i hvilken grad det eventuelt har vært solgt med tap, skriver Størksen.

Bondebladet har i tillegg spurt hvor store økonomiske tap de siste åras priskutt på ribbe representerer for landets kjøttprodusenter, hva handelsnæringa vil gjøre konkret for å bidra til økt interesse for og salg av spesielt svinekjøtt, hvordan de ser på at det for hele 2020 forventes stort overskudd av svinekjøtt på Norturas lagre, samt hvordan Virke stiller seg til kritikken om at landbruket hele tida blir en salderingspost for å få billigst mulig pris ut til forbruker.

Ingen av disse spørsmålene er besvart.

– På kort sikt går priskrig først og fremst ut over butikkenes inntjening. Men det er uheldig om det blir stor avstand mellom forbrukerpris og hva det koster å produsere mat av god norsk kvalitet, sier Norturas kommunikasjonsrådgiver merkevarer, Marthine Haugen Petersen. •