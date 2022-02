Kina tar grep for å sikre avlinger

Kinas statsminister Li Keqiang har gitt beskjed om at landet vil øke støtten til bønder, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg. Støtten skal sikre bøndene tilstrekkelig tilgang på gjødsel og andres innsatsfaktorer. Målet er en kornavling over 650 millioner tonn, for å sikre landets matsikkerhet.

Beskjeden ble gitt på et landbruksmøte i Shandong provinsen, sørøst for Beijing. På møtet var visestatsminister Hu Chunhua, som sa at Kina må nå produksjonsmål de har satt, stabilisere arealet som blir dyrket og øke produksjonen av soyabønner og oljevekster.

Hu oppfordret også til å øke mekaniseringen av landbruket, og å øke farten på forskning og utvikling av redskap og maskiner til landbruket. Bloomberg siterer det statlige nyhetsbyrået Xinhua.